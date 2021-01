En los Juegos Misioneros que promueve Rafael Morgenstern se compraron 12.000 viandas a un comercio que el ministro transfirió a su padre, quien falleció y de quien es heredero; por la pandemia y la modalidad virtual, solo se usaron 600 viandas Crédito: Twitter Rafael Morgenstern

POSADAS.- El Ministro de Deportes y expiloto de carreras, Rafael Morgenstern, está en el ojo de la polémica tras conocerse la "autocompra" de 12.000 viandas por 6,5 millones de pesos para repartir entre deportistas, entrenadores y organizadores de los Juegos Deportivos Misioneros, que él mismo promueve y organiza y que este año, por la pandemia, se hicieron en gran parte de manera virtual. Solo se usaron 600.

Morgenstern fue bicampeón de la Fórmula Renault y corrió en las principales categorías del automovilismo nacional, hasta que en 2016 asumió como titular del flamante Ministerio de Deportes, a donde llegó de la mano de su amigo, el entonces gobernador Hugo Passalacqua.

A los pocos meses de asumir, Morgenstern -un personaje carismático y muy querido en Misiones- transfirió las acciones de sus dos emprendimientos comerciales en Oberá. Una pinturería que manejaba la franquicia de la estadounidense Axalta y el restaurante Tihuana, un local de minutas ubicado en pleno centro de la ciudad. Quedó en manos de su padre.

El jueves pasado en el Boletín Oficial se publicó el decreto 1531 del 29 de septiembre pasado, que da cuenta de la adjudicación por licitación a Tihuana SRL de la orden para comprar 12.000 viandas por valor de 6,5 millones de pesos para repartir entre los participantes de los Juegos Deportivos Misioneros.

Las viandas que proveyó Tihuana consistieron en un sándwich de jamón y queso, dos empanadas de carne, una agua saborizada, un jugo de naranja, una fruta, un alfajor de maicena y una barra de cereal. Un combo que cotizó en septiembre pasado a 541 pesos cada uno.

Consultado por LA NACION sobre esta operación, el ministro Morgenstern la confirmó y aseguró que "está todo en regla y es todo transparente". Además, negó que hubiera sobreprecios como se especuló en algunos portales digitales. "Está incluido el costo del traslado de la vianda desde Oberá", explicó.

Además, Morgenstern puntualizó que se pagó por las viandas que se consumieron, que no fueron todas las contempladas en la licitación, ya que los Juegos Misioneros por la pandemia se realizaron de manera muy limitada y, en muchos casos, de forma virtual.

Mientras esto sucedía y el funcionario promovía la cuarentena y las medidas sanitarias de cuidado ante el Covid-19, cientos de restaurantes en Misiones enfrentaron una crisis que terminó con el cierre de varios establecimientos en toda la provincia.

Conflicto de intereses

Morgenstern, de 36 años, negó que hubiera conflicto de intereses en esta operación. "Yo ya no tengo nada que ver con Tihuana, hace varios años que no soy el dueño: si no, esta empresa no podría participar en licitaciones del Estado", explicó el funcionario.

El mismo detalló que las firmas que participan en licitaciones tienen que tener un número de proveedor y no pueden estar integradas por nadie que tenga vínculos directos con el Estado provincial.

Sin embargo, Morgenstern nunca habría dejado de estar vinculado comercialmente a Tihuana y la pinturería Colores del Norte. Poco después de asumir como ministro, le transfirió las acciones a su padre Raúl, quien falleció el año pasado.

Ayer por la mañana, cuando LA NACION llamó a Tihuana para preguntar por el encargado y consultar por la compra de las viandas, el empleado que atendió el teléfono remitió a Luis Wieser y dio el número de teléfono de la pinturería Colores del Norte. Wieser era socio de Morgenstern desde antes de que este saltara a la política y es quien sigue manejando en el día a día el local gastronómico y la pinturería.

Los Juegos Misioneros

Los Juegos Misioneros, anteriormente la fase provincial de los Juegos Evita, fueron desde siempre la gran apuesta de Rafael Morgenstern al llegar al cargo de titular de Deportes de la provincia. Desde que asumió, su objetivo fue incrementar la cantidad de participantes, extenderlo a personas de la tercera edad y aumentar el número de disciplinas que participan de esos juegos.

Pero la compra de la edición 2020 no fue la única que hizo Morgenstern como Ministro de Deportes a su restaurante.

En el Boletín Oficial del 3 de marzo de 2017 también se publicó otra operación similar, pero esta vez en lugar de una licitación se trató de una adjudicación directa de 4000 viandas por valor de 415.000 pesos (unos 26.000 dólares al cambio de entonces). En aquel momento, oficialmente Tihuana era del padre de Rafael Morgenstern y de Laura Mokoski, la esposa de su socio Luis Wieser.

El decreto 1610 de adjudicación directa es del 29 de noviembre de 2016, cuando Morgenstern todavía no llevaba un año en el cargo de ministro.

Fuentes del área administrativa del Ministerio de Deportes que conduce Morgenstern -quien accedió a mostrar toda la documentación de la operación- explicaron que Tihuana SRL fue el único oferente en la licitación para la edición 2020 de los Juegos.

También agregaron que de las 12.000 viandas se consumieron solo 600 y se entregaron vouchers por otras 11.400 que están en las dependencias del ministerio. Aunque no pudieron confirmar si se pagaron por todos los vouchers o únicamente por aquellos que efectivamente fueron canjeados por la vianda

Pedido de informes

La diputada provincial por la UCR y vicepresidenta segunda de la Cámara de Representantes, Anita Minder, presentó un pedido de informes sobre esta polémica contratación.

Quiere saber por qué se contrataron tantas viandas en un año donde los Juegos Misioneros se realizaron de forma acotada, con disciplinas donde se compitió de manera virtual y con cancelación de traslados en muchos casos. Y también indaga sobre el vínculo de Morgenstern con Tihuana.

"Si bien transfirió las acciones a su padre, este murió en abril del 2020 y es uno de los herederos directos de las acciones", explicó a LA NACION la legisladora radical. "Además de tratarse de un acto reñido con la ley, es una provocación teniendo en cuenta que muchos restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas", completó.

