Así detectaron el contrabando de 7400 kilos de marihuana ocultos en un cargamento de madera tras el secuestro de 89 toneladas de droga en un convoy de vehículos

El personal de la Gendarmería apostado en el retén de la ruta 14 cercano a la frontera entre Misiones y Corrientes utilizó su escáner móvil para verificar en su semirremolque, el camión con destino a la ciudad bonaerense de Pehuajó transportaba efectivamente el lote de listones de maderas que figuraba en su manifiesto de carga. Pero lo que devolvió la imagen era algo bien distinto.

Esa primera sospecha activó el segundo paso del protocolo. Allí entró en escena el binomio cinotécnico de la fuerza de seguridad. Atada con una larga correa sujeta por su compañero, la perra Jackie subió al camión. Enseguida reaccionó; primero, con movimientos de inquitud, y enseguida, rascando las maderas y ladrando para advertir de su hallazgo.

Lo que siguió fue la confirmación de lo que se presumía: los cofres de madera escondían miles de paquetes perfectamente estibados. Eran más de siete toneladas de marihuana.

Así detectaron las siete toneladas de marihuana en un camión de carga de maderas

El procedimiento se produjo días después del secuestro de 89 toneladas de cannabis en un convoy interceptado en Saltos de Guayra, Paraguay. Ese fue el mayor decomiso de drogas de la historia del país vecino, el histórico productor del cannabis que inunda los mercados del cono sur.

Aquella incautación anunciada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay como la “Operación Umbral” encendió alertas en las fuerzas de toda la región. Los Saltos de Guayra están en la frontera con Brasil, y desde allí el río Paraná sigue su extenso derrotero para alimentar la Hidrovía.

El conteo de la marihuana secuestrada en Alto Uruguay Prensa Gendarmería

Lo cierto es que el lunes, efectivos de la Sección “San José” del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de la Gendarmería, desplegados sobre el kilómetro 785 de la Ruta Nacional N°14, detuvieron la marcha del camión que transportaba un cargamento de maderas, un commodity de la zona del monte misionero.

La imagen de la droga, detectada con el escáner móvil de la Gendarmería Prensa Gendarmería

Tenían un escáner móvil, y las imágenes fueron reveladoras: había, entre las maderas, algo que no cuadraba. El ajuste del contraste −y la experiencia en este tipo de análisis− les permitía inferir que había paquetes que, por su coloración y densidad, podían ser ladrillos de Cannabis sativa.

Mientras unos agentes revisaban exhaustivamente la documentación presentada por el transportista, otros profundizaban la inspección de la carga. Entró en escena la perra Jackie, que comenzó a ladrar y a rasgar los tirantes, signo inequívoco de la presencia de estupefacientes.

Ante ese panorama, los gendarmes se comunicaron con el juzgado y la fiscalía federal de Posadas. Por la complejidad que suponía la requisa en plena ruta, y con autorización judicial, el camión con semirremolque fue trasladado hasta el Escuadrón 8.

La droga estaba oculta dentro de cofres armados con maderas Captura de video

Detectaron que muchos de los que parecían ser listones simplemente apilados estaban clavados eran cajones rectangulares. Al separarles las tapas el cargamento ilegal quedó a la vista: cientos de “ladrillos” empaquetados con nylon de color beige.

Según se informó, pudieron contabilizar 21 cajones que contenían 9361 paquetes de marihuana “prensada”, el producto “estrella” de la economía ilegal paraguaya. Un total de 7418,912 kilos de droga.

La comprobación de campo del estupefaciente Prensa Gendarmería

La jueza María Verónica Skanata dispuso, en consecuencia, el secuestro de la droga y del camión con semirremolque, y también el arresto preventivo del conductor del vehículo, que quedó en calidad de incomunicado y fue indagado, mientras prosigue la pesquisa para analizar el origen de la droga y un eventual vínculo con el histórico convoy que cruzó todo Paraguay con 89 toneladas de cannabis a bordo sin que los pararan en ninguna parte del camino.