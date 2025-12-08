Tras el histórico decomiso del convoy con 89 toneladas de droga detectaron otras siete ocultas en cofres de madera

Parecía un simple camión de transporte, uno de tantos que cruzan a diario la 14, “la ruta del Mercosur”. El manifiesto de carga y los documentos afirmaban que en el semirremolque llevaba un importante cargamento de madera con la ciudad bonaerense de Pehuajó como destino final. Pero el escáner móvil detectó que entre los listones había algo que no correspondía. Y Jackie, la perra rastreadora de la Gendarmería, apuntó con su hocico a lo que parecían ser unos rudimentarios cofres.

Lo que siguió fue la confirmación de lo que se presumía: los cofres de madera escondían decenas de paquetes perfectamente estibados. Eran más de siete toneladas de marihuana.

El procedimiento se produjo pocos días después del secuestro de 89 toneladas de cannabis en un convoy interceptado en Saltos de Guayra, Paraguay. Ese fue el mayor decomiso de drogas de la historia del país vecino, el histórico productor del cannabis que inunda los mercados del cono sur.

Aquella incautación anunciada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay como la “Operación Umbral” encendió alertas en las fuerzas de toda la región. Los Saltos de Guayra están en la frontera con Brasil, y desde allí el río Paraná sigue su extenso derrotero para alimentar la Hidrovía.

Lo cierto es que ayer, efectivos de la Sección “San José” del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de la Gendarmería, desplegados sobre el kilómetro 785 de la Ruta Nacional N°14, detuvieron la marcha del camión que transportaba un cargamento de maderas, un commodity de la zona del monte misionero.

Tenían un escáner móvil, y las imágenes fueron reveladoras: había, entre las maderas, algo que no cuadraba. El ajuste del contraste −y la experiencia en este tipo de análisis− les permitía inferir que había paquetes que, por su coloración y densidad, podían ser ladrillos de Cannabis sativa.

Mientras unos agentes revisaban exhaustivamente la documentación presentada por el transportista, otros profundizaban la inspección de la carga. Entró en escena la perra Jackie, que comenzó a ladrar y a rasgar los tirantes, signo inequívoco de la presencia de estupefacientes.

Ante ese panorama, los gendarmes se comunicaron con el juzgado y la fiscalía federal de Posadas. Por la complejidad que suponía la requisa en plena ruta, con autorización judicial se procedió a trasladar el camión con semirremolque hasta el Escuadrón 8.

La droga estaba oculta dentro de cofres armados con maderas Captura de video

Detectaron que muchos de los que parecían ser listones simplemente apilados estaban clavados. eran cajones rectangulares. Al separarles las tapas el cargamento ilegal quedó a la vista: cientos de “ladrillos” empaquetados con nylon de color beige.

Según se informó, pudieron contabilizar 21 cajones que contenían 9361 paquetes de marihuana “prensada”, el producto “estrella” de la economía ilegal paraguaya. Un total de 7418,912 kilos de droga.

La jueza María Verónica Skanata dispuso, en consecuencia, el secuestro de la droga y del camión con semirremolque, y también el arresto preventivo del conductor del vehículo, que quedó en calidad de incomunicado y será indagado en las próximas horas.