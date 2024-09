Mónica Frade se cruzó con Fernando Iglesias en una Comisión de Diputados: “Sos un cagón”

Escuchar

La Comisión conjunta de Derechos Humanos y Garantías y Legislación General de la Cámara de Diputados vivió este miércoles una situación de tensión luego de que Mónica Frade y Fernando Iglesias protagonizaran un ida y vuelta en el debate por el tratamiento del proyecto de ley que tiene por objetivo declarar Día de Duelo Nacional el 20 de marzo de cada año para conmemorar a las víctimas de la pandemia de coronavirus.

A lo largo de su exposición, Frade estaba hablando acerca de los “abusos” de Alberto Fernández durante la cuarentena cuando fue interrumpida por Iglesias. “¿Qué te pasa Iglesias?”, expresó mientras el diputado del PRO le respondía fuera del micrófono. “Si porque vos te borraste”, agregó e insistió con dicha frase. “El único que vino es Waldo Wolff. Vos sos un cagón, sos de acá nada más”, dijo la diputada de la Coalición Cívica y señaló su boca.

Luego de que los diputados de diferentes sectores brindaran su postura sobre el proyecto de ley, Iglesias recogió el guante y apuntó contra Frade: “Me han dicho cagón, y ni siquiera me pueden mirar a la cara mientras estoy contestando. Le contesto a la diputada que me dijo cagón que este cagón en el año 2008 fue uno de los diez diputados que denunció penalmente al gobierno kirchnerista por lo que era, una asociación ilícita. Eran diez diputados de la Coalición Cívica, que seguíamos la denuncia de [Elisa] Carrió preparada por la diputada Paula Oliveto y entre ellos estaba yo y Patricia Bullrich y no estaban muchos de los que ahora abren la boca. Este cagón fue el que firmó la denuncia contra el kircherismo, sabiendo las consecuencias de eso cuando casi todo el país era kirchenrista. No sé dónde estaban los que me dicen cagón a mi”. Y concluyó: “Está todo documentado y puedo seguir infinitamente con mis enfrentamientos con los muchachos como Aníbal Fernández y todo eso”.

Horas antes, Iglesias también se había cruzado con Daniel Gollán, de Unión por la Patria, quien se desempeñó como ministro de Salud bonaerense durante la pandemia, que había dicho “es fácil decir ‘se podría haber hecho esto, se podría haber hecho aquello’ con el diario del lunes, todo se vuelve más fácil. Sirve para el futuro, para sacar conclusiones”. A su turno, Iglesias lanzó: “Disculpeme Gollán que se lo diga, con sincera admiración por los episodios tan tremendos que tuvo que sufrir durante la dictadura, que me pone los pelos de punta que se vuelva a utilizar la palabra ‘excesos’ cuando se trata de Derechos Humanos y le aclaro, todo lo que usted dice es pertinente en la Comisión de Salud, vaya a hacer la evaluación de la pandemia, la epidemia, la cuarentena a donde corresponde. Esta es la Comisión de Derechos Humanos, por si no se enteró”.

Durante su exposición, que fue previa a la de Frade, Iglesias comenzó: “Politiquería barata fue la prolongación de la cuarentena y de las medidas restrictivas simplemente porque era el interés político del Gobierno; y esto no lo digo yo, lo dice el exministro de Economía de su Gobierno, Martín Guzmán”. “‘Que se mueran los que se tengan que morir’ es una frase nunca demostrada y que quien la atribuye es el señor Alberto Fernández, el rey de la mentira. Hemos visto personajes siniestros y payasescos pero el del expresidente... y que se tome como buena una declaración de Alberto Fernández simplemente es una demostración del escándalo de lo que vienen a defender lo indefendible”, planteó.

El proyecto que se debatió esta tarde fue presentado por Sabrina Ajmechet, del bloque Pro. En tanto, propone declarar el 20 de marzo como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la pandemia. “Mediante el Decreto 297/2020 del 19 de marzo de 2020, el gobierno nacional presidido por el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en virtud de la situación epidemiológica, con relación al coronavirus. Dicho Decreto se prorrogó en reiteradas oportunidades”, escribió en el escrito.

“Son decenas los casos en los que se violaron derechos humanos de ciudadanos argentinos. Cada nombre representa uno de ellos: Abigail Jiménez, Nahuel Gómez:, Florencia Magali Morales, Federico Rey, Franco Maranguello, Lucas Cabral. Mauro Ezequiel Coronel, Luis Armando Espinoza, Alan Maidana, Lucas David Barrios, Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, Ariel Valerian, Tomas Fernández, Augusto Oscar Iturralde, Silvina Maldonado, Walter Ceferino Nadal, Lucas Nahuel Verón, Raúl Dávila, Valentino Blas Correa, Franco Isorni, Joaquín Paredes y Clara Bravo”, expresó.

Entre los casos más resonantes se encuentra el de Facundo Astudillo Castro, quien desapareció y fue encontrado asesinado tras intentar eludir un control policial para ir a trabajar, y el de Solange Musse, quien transitaba un cáncer de estadio cuatro y falleció sin la compañía de sus seres queridos luego de a su padre, a quien ella había pedido ver, le negaran el acceso a la provincia por un test sospechoso de Covid-19.

LA NACION

Temas Cámara de Diputados