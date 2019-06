Morales celebró su triunfo y le agradeció a Mauricio Macri

El gobernador radical se impone por amplio margen a un peronismo dividido

JUJUY.- El escrutinio se desarrolla lento, demasiado lento en esta provincia. Pese a que los datos oficiales se difunden a cuentagotas, el gobernador radical Gerardo Morales celebró esta noche su triunfo y agradeció al presidente Mauricio Macri -a quien definió como "un jujeño más"- por el apoyo que el gobierno nacional le brindó a su provincia.

"Vengo a ratificar nuestro rumbo y el compromiso con Jujuy. No nos vamos a apartar este camino, no vamos a abandonar el estado de convivencia y de respeto que vivimos los jujeños. Somos una gran provincia, un gran pueblo", enfatizó el mandatario provincial, quien exaltó que, con su gestión, "se terminaron los cortes de ruta, la corrupción y la violencia", en velada crítica a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

Acompañado por su esposa Tulia Snopek, y el peronista Carlos Haquim, actual vicegobernador también reelecto, Morales le dedicó un párrafo de su discurso al presidente Macri. "Quiero agradecer al presidente Macri, otro jujeño más. Sin su apoyo no podríamos haber concretado hitos y concreciones", enfatizó, en alusión a las inversiones realizadas en esta provincia en materia de energías renovables. "Gracias por apoyarnos con la producción de litio, gracias por el nuevo aeropuerto, por las nuevas rutas. Gracias por todo lo que ha hecho como un jujeño más. No hubo proyecto que le hayamos llevado que no nos haya apoyado", enfatizó.