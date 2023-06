Moria Casán, sobre la candidatura de Massa: “Le dicen panqueque, para mí es un gran diplomático”

escuchar

La actriz Moria Casán, quien hace dos años está en pareja con Fernando “Pato” Galmarini, suegro de Sergio Massa y padre de Malena Galmarini, hoy dio su opinión acerca de la precandidatura a presidente del ministro de Economía, afirmó que “lo banca” y destacó: “Se le ha dicho que es un panqueque, pero para mí es un gran diplomático”.

La vedette, en una entrevista radial, definió a Massa con una metáfora a la que suele echarle mano y es parte de su firma: “Me siento muy identificada con él con respecto de la pirámide de vaselina, le entra lo que quiere y le resbala casi todo, y los de afuera no son ni de palo, son la periferia”.

La actriz contó también detalles acerca de la dinámica familiar del funcionario y su visión de la política al ser entrevistada por Radio Con Vos tras anunciarse el sábado que Massa sería candidato a presidente por el frente Unión por la Patria (UP), secundado en la fórmula por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en las PASO del 13 de agosto próximo.

Consultada sobre qué opina sobre la candidatura de Massa, dijo: “Estoy en esa familia hace casi dos años y no estoy en esa rosca política de ´me dijo, le digo´. Es como una ruleta de los casinos, es un juego de rosca constante, que van cambiando candidatos y no es un juego es algo entre ellos. Es una especie de truco, pero no vemos quién le guiña el ojo a quién o quién le hace la señal al otro para que tire una carta”.

Luego, advirtió: “Como yo estoy en otro juego, que es el teatral, no me meto mucho”. Ante la insistencia de que diera su opinión sobre el funcionario, contestó: “Lo que te puedo decir de Massa, es que aprendí a conocer sus valores como hombre, amigo, padre. Cuida a sus amigos, a sus hijos y milita desde que tiene 16 años”.

Luego, destacó: “Es un hombre muy entero y es impermeable, no se oxida, no recibe ni lo bueno ni lo malo, tiene una meta que es inquebrantable y tiene una capacidad de laburo única y moderniza la narrativa”.

Moria, luego no dudó en decir: “A Massa se le ha dicho que es un panqueque, pero para mí es un gran diplomático, alguien que logra algo que diga Unión [por el nuevo nombre del espacio político], alguien que va a China a buscar plata, al FMI, y yo no vi nunca trabajar tanto a alguien. De 24 horas, trabaja 22, no sé cuándo duerme y hace asados riquísimo con amigos y familia y no habla de política”.

Ante la pregunta de si apoya su candidatura, dijo: “Por supuesto que lo banco, yo banco a la gente que quiera hacer algo. Es difícil ser objetiva, porque hay una subjetividad que viene de mi familiaridad con él y Malena. Los dos tiene una capacidad de trabajo y de atender a su familia sin igual, se ocupan tanto de su hijo como de la casa, del padre”.

No obstante, ante la pregunta de si lo votaría, advirtió: “Yo lo banco, pero no espero nada de ningún gobierno, porque puedo ser la madre o la abuela de él. Yo soy ´casanistica´[por su apellido artístico, Casán], pero adhiero absolutamente al trabajo de Massa. Me da orgullo que uno de los hombres nuestros, único candidato a presidente por Unión por la Patria, sea considerado uno de los 10 referentes económicos más importantes del mundo y aquí estamos contentos que lo haya logrado”.

Moria, quien hace dos años está en pareja con Pato Galmarini, referente del peronismo, y en 2005 fue candidata a diputada por el Movimiento Federal del Centro, en la Ciudad de Buenos Aires, dio a entender que no se metería en la política nuevamente.

“Me doy cuenta que yo hago política haciendo entretenimiento, porque la política es estar arriba de un escenario y entretener a la gente y darle alegría, para mí eso es la política. Hago teatro de toda la vida, adoro mi país, detesto cuando la gente dice que este es un país de mierda. Podés decir que la gente no te gusta, pero me da mucha bronca”, expresó.

Luego, recordó: “Me interesa la política en el sentido de si pudiera ayudar en algún plano a lo que yo llamo lo ´margenial´, que es lo marginal, como la comunidad LGTB por la que siempre luche y sin ningún oportunismo. Cuando nadie le daba bola, hace más de 40 años, saqué a chicos de la cárcel porque los agarraban por ser mariquitas. Ahora sigo haciendo política desde el escenario, hace 32 años que estamos haciendo Brujas y seguimos”.

Querida @MalenaGalmarini leyendo un libro cuyo título es "La Esperada" estoy convencida que eso sos vos para Tigre. Primer mujer Presidenta de Aysa con gran gestión e inaugurás constantemente cloacas que son los conductos donde van a parar aguas sucias e inmundicias de la… — Moria Casán (@Moria_Casan) June 25, 2023

Ayer, Moria le envió un fuerte respaldo a la titular de Aysa, Malena Galmarini, por su confirmación como precandidata a intendenta de Tigre. Desde sus redes sociales dijo que desea no solo que gane la elección, sino que también “meta mentalmente” en las cloacas que inaugura a quienes la critican. Además, la invitó a brindar con “el mejor cóctel” que, según dijo, es el agua de la red potable.

