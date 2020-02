Claudio Moroni abre el debate sobre la edad jubilatoria

Claudio Moroni

Dijo que "es una discusión" que se va a "tener que dar" en algún momento

En medio de las reacciones que generaron los últimos aumentos previsionales, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abrió ayer el debate sobre el aumento de la edad jubilatoria, al sostener que "es una discusión que en algún momento vamos a tener que dar".

Sobre la viabilidad del aumento, el funcionario argumentó que las expectativas de vida van creciendo y "los sistemas jubilatorios van a tener que ir adaptándose". Aunque para el ministro las modificaciones a los regímenes jubilatorios se deben hacer con "calma y con tiempo" y que, en definitiva, "no es una decisión de un ministro", no vaciló en especificar que: "No es un disparate pensar que una mujer se jubile a los 65 años", dijo en declaraciones a La Red.

En los últimos días, el ministro de Trabajo ganó exposición al referirse a la reactivación del empleo en algunos sectores, sobre lo que dijo estar "tímidamente optimista", pues considera que la situación es compleja y no quiere caer en "anunciar cosas que después no suceden".

A su vez, Moroni habló sobre las negociaciones paritarias que se estarían desarrollando "razonablemente bien", sin un "nivel de conflictividad importante".

También reiteró que no se prorrogará la doble indemnización a partir de junio, cuando se prevé terminar los seis meses de la medida excepcional tomada por el Gobierno, pues en el indicador que mide la intención de las empresas observan que "hay mayor cantidad que quieren tomar gente en vez de despedir".

"Ha parado la locura que vimos el año pasado", acotó.

Por otro lado, el funcionario anunció que en marzo o abril se convocará al Consejo del Salario para fijar un nuevo salario mínimo, vital y móvil. De este modo, se adelantaría la convocatoria, pues generalmente se reúne en agosto, tras los acuerdos paritarios del sector público y privado.

El salario mínimo asciende hoy a $16.875.