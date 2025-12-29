Milei rompe el congelamiento, se aumenta el sueldo y subirá también por decreto el de sus funcionarios

El presidente Javier Milei firmará este martes el demorado aumento de sueldos para sus funcionarios, tras dos años de congelamiento en los haberes. La decisión del mandatario se publicará en el Boletín Oficial (BO) en las primeras horas del viernes 2, cuando se retome la actividad tras el feriado por las fiestas de fin de año.

Se trata del primer aumento de Milei a sus funcionarios y a sí mismo desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Y va en línea con un pedido extendido entre buena parte de los secretarios y directores de áreas, por los desactualizados que fueron quedando sus sueldos, como informó LA NACION la semana pasada.

Además de eso, en el Gobierno se enfrentaban a la competencia de sueldos con el sector privado, que ofrece mejores retribuciones y que en muchos casos hacía que los funcionarios evaluaran un regreso a las empresas, por las remuneraciones y el menor grado de presiones que las que experimentan en el Estado.

El decreto de Milei llevará también la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni Presidencia

“En el sector privado son mejores sueldos y no tienen la presión de la función pública y las responsabilidades que eso genera”, afirmaron en el oficialismo. La disparidad de números con el sector de donde proviene la mayoría de los funcionaros también complica a Milei para sumar cuadros operativos al Gobierno. No solo para conservar los que ya están en funciones.

60% abajo

La estimación oficial de la desactualización que sufrieron los haberes de los funcionarios en los últimos dos años ronda el 60%, en cuanto a poder adquisitivo en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

El monto final del aumento no está aún precisado, y se prevé que vaya acorde a los aumentos que fueron recibiendo los empleados estatales a raíz de las paritarias vigentes. En principio, el aumento que se otorgará se acoplaría a las paritarias de empleados públicos, correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), negociadas por el gremio UPCN.

Las paritarias registraron un incremento acumulado entre junio y este fin de año del 9,68%. Sin embargo, pese a los incrementos, los sueldos quedarían “un 30% por debajo de la inflación”, agregaron las fuentes consultadas.

Federico Sturzenegger, uno de los ministros que se verá favorecido por el aumento salarial en el gobierno Soledad Aznarez

En la actualidad, el Presidente percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820 y los ministros $3.584.006. Los secretarios de Estado cobran $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Las fuentes consultadas no precisaron el porcentaje de aumento que tendrán los principales sueldos del Gobierno.

En la Casa Rosada hacen, por lo bajo, una comparación salarial con el Poder Legislativo, que tiene sueldos superiores: los senadores nacionales tienen, en bruto, $9,5 millones y los diputados, $7.000.000, que en mano ronda los 4 millones.

Desde que asumió la gestión, Milei se mostró en contra de los aumentos a los funcionarios, entendiendo que el “ajuste” que se le pedía a la sociedad era lo suficientemente fuerte y el esfuerzo del Gabinete tenía que ir en línea con esa política, que es parte central de su discurso.

Milei y la motosierra, símbolo del ajuste del gasto en su gestión Jose Luis Magana - FR159526 AP

Sin embargo, tras dos años, el escenario cambió. Medió para eso la fuerte desactualización de los sueldos y también entienden en el Gobierno que el aumento, “aunque por debajo de la inflación”, es una forma de reconocerles el trabajo que vienen haciendo, según dicen voces del palacio gubernamental.

El reclamo data de bastante tiempo atrás, cuando se empezó a acumular el atraso, pero en el Gobierno entendían que no era momento de concretar el aumento. Sobre todo, en un año electoral como el que termina.

Algunos ajustes que todavía quedaban en la órbita estatal y la inminencia de las elecciones de este año, dilataron la concreción que se dará, ahora sí, a partir del próximo mes. Justo cuando los argentinos estén más descontracturados y pensando en las vacaciones estivales.