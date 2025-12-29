Javier Faroni y Sergio Massa, una relación de amistad que pasó del teatro a la política y se extendió al fútbol

Javier Faroni y Sergio Massa están unidos por vínculos que comenzaron por el teatro, derivaron en una incursión del empresario en la política, se extendieron al Club Atlético Tigre y redundaron en una relación de amistad muy cercana, que en el entorno de Massa sostienen que se diluyó. Bajo el ala del líder del Frente Renovador, el empresario -titular de una firma contratada por la AFA para manejar sus ingresos en el exterior, que habría girado US$42 millones de esos fondos a sociedades fantasma de Estados Unidos y otras sumas a firmas ligadas a Pablo Toviggino, estuvo a cargo de la programación de un teatro en Tigre, coqueteó con gobernar Mar del Plata y fue diputado provincial.

El inicio del vínculo entre Faroni y Massa es la programación teatral en el distrito de Tigre, donde Massa fue intendente entre 2007 y 2011. Según confiaron a LA NACION fuentes que conocen el vínculo entre ambos, Faroni fue contratado para programar obras en el Teatro Niní Marshall, un espacio en el que el municipio de Tigre tiene influencia, pero pertenece al Parque de la Costa. Cerca de Massa confirmaron que “el acercamiento fue por el área de cultura”.

El vínculo con Massa, que se inició con esa contratación para programar obras de teatro en el municipio y que luego se prolongó en el tiempo (habría finalizado en 2012), llevó a Faroni, radicado en Mar del Plata, a intentar un despliegue político en esa ciudad bajo el paraguas del Frente Renovador.

Faroni junto a su esposa, Erica Gillette X

En 2013, Faroni emergió como armador político de Massa en Mar del Plata, integró la lista (como candidato suplente) con la que el tigrense se impuso en las elecciones legislativas de ese año y, entre otras actividades, se mostró junto a Massa y Rudolph Giuliani en una visita que el exalcalde de Nueva York hizo a la ciudad balnearia.

En 2015, Faroni estuvo cerca de ser candidato a intendente de General Pueyrredón desde el Frente Renovador, que integraba una alianza denominada Unidos por una Nueva Alternativa (UNA). Se bajó de esa pelea para ser candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral, banca que logró y en la que finalizó su mandato en 2019. Entre ese año y 2023, fue diputada provincial su hermana Marcela Faroni, desde la boleta del Frente de Todos, sello al que se había incorporado el massismo.

Al no concretarse la candidatura a intendente de Faroni en 2015, lo reemplazó en ese lugar el exsenador provincial de Juntos por el Cambio Lucas Fiorini, hoy integrante nuevamente de las filas del peronismo. La lista massista salió tercera y solo logró una banca en el Concejo Deliberante, que ganó Alejandro Carrancio, actual diputado nacional por La Libertad Avanza. El vencedor en esas elecciones fue Carlos Arroyo, que se postuló desde Cambiemos Buenos Aires.

En 2019, con Alberto Fernández en la presidencia y Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados, Faroni fue nombrado director titular en Aerolíneas Argentinas. Fue su última incursión en política: renunció al cargo en 2021. “En algún momento, tuvieron amistad. Al alejarse de la política, en 2021, esa relación se diluyó”, aseguran cerca de Massa. Esa amistad, según fuentes de Tigre y Mar del Plata, incluía visitas familiares de Faroni y su esposa (Erica Gillette, administradora de TourProdEnter) a los Massa.

Javier Faroni, en su banca de diputado bonaerense, que ocupó hasta 2019 Twitter

Faroni también administra la ticketera Deportick, que comercializa entradas para partidos de fútbol. Entre las primeras instituciones con las que trabajó esa firma estuvo el Club Atlético Tigre, en el que Massa tiene fuerte influencia.

Además del vínculo con la AFA a través de la empresa, hay otro lazo de Faroni con la casa madre del fútbol argentino, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la nueva Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino es Manuel Cotado, un hombre vinculado a Faroni en Mar del Plata, que también trabaja en la Cámara de Diputados nacional, donde integra la planta permanente.

El comunicado

LA NACION consultó a Faroni sobre su vínculo con Massa, pero no obtuvo respuestas. No obstante, tras difundirse la investigación de este diario sobre el presunto desvío de fondos de la AFA a sociedades fantasma desde TourProdEnter, el empresario teatral emitió un comunicado en el que subrayó que “no existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa” que ligue a la empresa o a su titular “con maniobras ilícitas o irregulares”.

TourProdEnter, según el comunicado de Faroni, “es una empresa privada y con autonomía que define con libertad comercial y discrecionalidad sobre los fondos que le pertenecen cumpliendo con la legislación vigente del país de origen en términos de mercado cambiario, regímenes fiscales y tributarios”.