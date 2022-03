“Mr. Humo”: Alfonso Prat-Gay acusó a Javier Milei de “arrugueti” y el diputado nacional dio una furiosa respuesta

El diputado nacional Javier Milei ya elogió varias veces al expresidente Mauricio Macri e incluso no descartó una alianza con él para las próximas elecciones presidenciales. Sin embargo, pese a la cercanía que muestra para con su persona, fustigó a su equipo económico. Y ayer, en una entrevista televisiva, se cruzó con el exministro de Hacienda durante parte de la gestión de Cambiemos Alfonso Prat Gay, que luego siguió a través de Twitter.

Mientras el economista liberal estaba en el vivo para A24, Prat Gay discutió un aspecto técnico de lo que decía Milei a través de un tuit. “Pasaron de ‘vamos a eliminar el peso y el Banco Central’ a ‘vamos a permitir la libre circulación del dólar’. La carroza se transformó en calabaza”, sostuvo el exministro, que añadió el hashtag “arrugueti” dirigido al diputado.

Anoticiado del tuit, el legislador liberal que fue elegido para integrar el Congreso el año pasado se indignó con su colega de profesión. “Alfonso, si me vas a hacer las críticas por lo menos sé honesto intelectualmente, no seas mentiroso. Siempre hablé de libre competencia de moneda, o acaso no sabés que soy austríaco y recito Haike muchas veces”, comenzó Milei, que elevó el tono de su respuesta a medida que continuó: “No seas deshonesto intelectualmente, si me querés hacer críticas, haceme críticas correctas. No seas mentiroso, sos un mentiroso, por eso fuiste un pésimo ministro, no estás ni siquiera en condiciones de discutir técnicamente porque mentís”.

Luego Milei siguió y le recomendó a Prat Gay interiorizarse con una de sus publicaciones. “Podés ir a leer el libro que publiqué en 2018 que se llama Libertad, libertad, libertad y hablo claramente en el paso tres de la libre circulación de moneda. ¿No lo querés comprar? Creo que se puede bajar el PDF en las redes. Si no, está explicado en una nota en El Cronista”, le dijo el diputado nacional de Libertad Avanza, que para cerrar lo chicaneó: “Alfonso: 4-0, otro más, dale que te vengo goleando de lo lindo. Seguí mintiendo y te voy a seguir atendiendo Alfonso, dale”.

La furiosa respuesta de Javier Milei a Alfonso Prat Gay

Tras la respuesta del liberal a su tuit, Prat Gay permaneció en silencio. A pesar de eso, Milei continuó con su intento de refutar lo que el exministro le planteaba. Así que en Twitter tomó un fragmento de ese libro que le había recomendado, en el que entre los pasos para esa reforma financiera que termina con la eliminación del Banco Central habla de la libre circulación de monedas; lo acompañó con más cuestionamientos dirigidos al exfuncionario macrista.

“Aquí tenemos la prueba de que Alfonso Prat Gay es un mentiroso, intelectualmente deshonesto y usuario de la falacia del hombre de paja (espantapájaros). En el fondo tiene mucho de político chicanero berreta (como todo progre) y nada de intelectual de la economía”, dijo Milei, que tildó de “míster Humo” a Prat Gay y que concluyó: “Es un mentiroso, intelectualmente deshonesto e incapaz de dar un debate serio, ya que sus argumentos se basan en crear hombres de paja para después acomodar su crítica. Esta combinación de falta de profesionalismo e inmoralidad explican su fracaso”.

Aquí tenemos la prueba de que:

1 .@alfonsopratgay es un mentiroso

2. Intelectualmente deshonesto

3. Usuario de la falacia del hombre de paja (espantapájaros).

En el fondo tiene mucho de político chicanero berreta (como todo progre) y nada de intelectual de la economía.

Mr. HUMO. https://t.co/biASSKpiL8 — Javier Milei (@JMilei) March 29, 2022

En el plan que compartió -plasmado en su libro Libertad, libertad, libertad- Milei dice que en un momento de ese proceso de eliminación del Banco Central se lanzaría un sistema de competencia de monedas y que cada uno de los individuos de la economía llevarían a cabo las transacciones en la que les resulte más conveniente, para que finalmente algún instrumento monetario se imponga sobre el resto: para él, el dólar y/o el oro.