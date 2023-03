Multan al abogado de Cristina Kirchner y Alberto Fernández con $300.000 por haber acusado de corruptos a jueces y fiscales

escuchar

El tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sancionó con una multa de 300.000 pesos al abogado Gregorio Dalbón, que patrocinó a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, por tildar jueces y fiscales de corruptos, señalar que uno de ellos fue “coimeado” por la comunidad judía y sostener en tono desafiante: “Que vengan que los vamos a atender”.

La multa fue impuesta por la Sala III del tribunal de disciplina, integrada por Diego Dedeu, Marcela Micielli, Valeria Pugliese, Patricio Ponferrada y José Martínez Tato.

Dalbón fue multado por sus expresiones referidas a la causa de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez, la esposa del presidente, realizada en la Quinta de Olivos, cuando estaba en vigencia una cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, en 2020. El presidente Alberto Fernández y Yañez pagaron 3 millones de pesos como compensación por su falta. El monto fue donado al Instituto Malbrán. Tanto el fiscal como el juez aceptaron este acuerdo. Como hay recursos de asuntos laterales, pendientes, apelados en la Corte, el caso aún no fue cerrado.

En esa causa, que inicialmente estaba radicada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Dalbón se presentó como el abogado del presidente Fernández y criticó al fiscal Ramiro González, que inicialmente estuvo al frente del caso, al juez federal Sebastián Casanello, a su colega Julián Ercolini y al fallecido juez federal Claudio Bonadio.

“Si quiere venir a buscar plata, acá o la va a encontrar porque nosotros no lo vamos a coimear, está claro?”, dijo en referencia al fiscal González, y agregó: “Yo sé que la colectividad judía lo coimeó”. Tras insistir con acusar de “coimero” a Ramiro González. Sostuvo, además: “Yo sé quiénes son los operadores que le llevan y le traen la plata”; “Que me venga un fiscal de primera instancia a hacerse el capo de la mafia que se atreval. Si lo llaman a Alberto Fernández, se presentará, estamos a disposición de la Justicia, pero no le vamos a poner un peso”; “En Comodoro Py, o vas con la valija o vas con el apriete y Alberto Fernández no usa ni la plaza ni el apriete. Que venga el fiscal a ver si se la banca, la mitad son corruptos”.

Cristina Kirchner con Dalbón Twitter Gregorio Dalbón - Archivo

Con respecto del juez Casanello, afirmó: “Me importa un huevo que el juez sea Casanello. A mí los jueces me importan un huevo. Ni me va ni me viene. No le conozco la cara. Para mi Comodoro Py, está recontra podrido y dentro de la pudr:ición esta Casanello…). Que venga Casanello, que lo vamos a atender”. Y de Bonadio expresó: “Lo sé yo, lo sabe Beraldi [abogado de la vicepresidenta], lo sabe Cristina. Bonadio era un corrupto, si quieren terminar igual…”, para luego de inmediato aclarar: “No me refiero a la muerte, yo soy católico, que en paz descanse Bonadio”.

Y se refirió además al juez Ercolini. Manifestó que son muchos los jueces que “laburan para el business”. Y agregó: “Son ladrones, son corruptos. No lo tengo probado, eso es una pelotudez, porque obviamente si lo tuviera probado lo estaría denunciando, pero todos saben que la Justicia federal se maneja por guita y ni Cristina ni Alberto van a poner un sope. Acá está Dalbón. A mí me tienen que matar para que le pase algo a Alberto”.

Pedido de disculpas

Dalbón defendió su derecho a expresarse, recordó que se retractó y que pidió disculpas. El tribunal entendió que el abogado formuló las “graves imputaciones en violación al plexo deontológico que rige nuestra matrícula”.

“Estas expresiones desafortunadas respecto de afirmaciones contra funcionarios judiciales, de hechos, por cierto no probados, ni denunciados por el encartado ante las autoridades pertinentes tienen en cabeza de un letrado de reconocida presencia mediática, una capacidad ofensiva que coloca a la matricula en un lugar de preocupación, y en plena violación de los deberes de los abogados, insertos en el capítulo del Código de Ética de este Colegio”, dijeron los letrados.

“El contenido de tales expresiones en el contexto antedicho denotan un manifiesto animo injurioso y fuera del canon ético que busca la profesión y este Colegio en particular, revistiendo las mismas una entidad que traspasó el legitimo derecho a la libertad de expresión que toda persona tiene”, señalaron.

E impusieron la sanción de 300.000 pesos de multa “por haber infringido deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía”.