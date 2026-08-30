Murió ahogado el cónsul de Alemania en Costa Rica tras volcar el kayak en el que navegaba

SAN JOSÉ.- El cónsul de Alemania en Costa Rica, Mario Genz, murió ahogado este sábado después de que volcara el kayak en el que navegaba. El episodio ocurrió en un centro recreativo ubicado a orillas de la laguna Río Cuarto, en la provincia de Alajuela, a unos 75 kilómetros al norte de San José.

El cuerpo del diplomático, de 53 años, fue retirado del agua por personal del establecimiento recreativo en el que se encontraba. Luego, un equipo de la Cruz Roja intentó reanimarlo durante media hora, pero finalmente constató su muerte.

La Cancillería costarricense confirmó el fallecimiento mediante una publicación en X y expresó sus “sentidas condolencias”. Genz era aficionado al buceo, el atletismo y el ciclismo.

La Cancillería de Costa Rica confirmó la muerte de Genz X Cancillería Costa Rica

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lamenta el fallecimiento del Señor Cónsul de Alemania en Costa Rica. Externamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y sus compañeros de trabajo, reiterando nuestro acompañamiento en estos momentos de dolor”, indicó el texto de confirmación publicado por el ministerio.

Según indicó el medio costarricense El Observador, desde la Cruz Roja indicaron que el incidente fue reportado cerca de las 14 de este sábado. que el incidente. También contaron que los bomberos intervinientes aseguraron que Genz estuvo al menos 30 minutos sumergido hasta que fue retirado del agua y llevado al sector del muelle en dicha laguna.

La reciente muerte de otro destacado diplomático

El fallecimiento de Genz se produjo pocos días después de que se conociera la muerte del exembajador argentino Luis María Riccheri, a los 86 años, que también causó pesar en ámbitos diplomáticos. Como informó LA NACION, el funcionario de carrera fue uno de los protagonistas de las negociaciones con Chile por el conflicto del canal de Beagle, que estuvo cerca de provocar un enfrentamiento armado entre ambos países a fines de 1978 y fue resuelto luego de la mediación del cardenal Antonio Samoré, enviado del papa Juan Pablo II. Ese proceso concluyó con la firma del Tratado de Paz y Amistad.

Por su intervención en aquel equipo negociador, Riccheri fue reconocido por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales junto a los también embajadores argentinos Marcelo Delpech y Enrique Candioti, al igual que el embajador chileno que formó parte de aquella histórica negociación, Milenko Skoknic.

El exembajador era descendiente del general Pablo Riccheri, ministro de Guerra durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca y comenzó su trayectoria en la década de 1960, durante el gobierno de Arturo Illia. A lo largo de su carrera cumplió funciones en Ginebra y París, estuvo al frente del Centro de Promoción Argentina en Los Ángeles y fue subsecretario técnico de la Cancillería. En marzo de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, fue designado cónsul general en Miami.

Con información de AFP.