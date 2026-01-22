Murió Raúl Guglielminetti, un símbolo del espionaje de la dictadura que se infiltró en la democracia

A los 84 años, cuatro meses después de haber logrado la prisión domiciliaria, murió el represor Raúl Guglielminetti, uno de los más conocidos agentes de inteligencia que actuaron en la dictadura militar y uno de los pocos que se jactaron de haber obtenido recompensas económicas por sus acciones represivas. Integrante del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, como personal civil desde los años 60, en 2011 fue condenado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

Acusado de más de 70 torturas cometidas en el centro clandestino de Automotores Orletti, como personal civil de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, su figura salió a la luz por una fotografía, cuando el país ya había retornado a los cauces constitucionales.

La difusión de la foto permitió identificarlo como integrante de la custodia del presidente Raúl Alfonsín, lo que provocó una conmoción en los primeros años de la recuperada democracia. A partir de una información que recibió el dirigente Enrique Nosiglia, Guglielminetti fue localizado en España, por lo que el propio Alfonsín pidió colaboración a su amigo y presidente socialista Felipe González, por lo que el espía fue finalmente detenido en el aeropuerto de Barajas y extraditado a la Argentina, tras un proceso que se extendió durante seis meses. Ya en nuestro país, debió afrontar la causa por el secuestro de Emilio Naum, aunque fue liberado y absuelto.

La foto en la que se reconoce a Guglielminetti como custodio del presidente Raúl Alfonsín, publicada en la tapa de la revista Gente

Reconocido por testimonios de personas que lograron sobrevivir en los centros clandestinos de detención, Guglielminetti enfrentó procesos judiciales y recibió condenas a prisión perpetua.

Cuando actuaba en las sombras se hacía llamar “el mayor Guastavino”, en sintonía con la práctica vigente en los servicios de inteligencia de ese período, en el que se atribuían rangos militares al personal civil. El exagente de inteligencia desempeñó tareas en la banda de Aníbal Gordon, por lo que se lo vinculó con la Triple A. En los años 80 estuvo involucrado en extorsiones y secuestros. Su nombre quedó atado a la expresión “mano de obra desocupada”, con la que se señalaba a exagentes de inteligencia que incurrían en delitos en los primeros años de democracia.

Guglielminetti había nacido el 2 de noviembre de 1941 en Buenos Aires. En los años 70 se presentaba como periodista, pero distintas agrupaciones políticas de izquierda ya lo identificaban como “personal infiltrado”. Protagonizó incidentes en Neuquén, al llegar con personal policial a una reunión de la Asociación Neuquina de Empleados y Obreros Provinciales, que se celebraba en un salón de la Uocra, donde se desencadenó un tiroteo.

Entre 1968 y 1981 fue parte de la seguridad de la Casa Rosada y cumplió con trabajos irregulares en la SIDE, como lo reconoció más tarde en entrevistas periodísticas. Incluso, se dejó fotografiar con símbolos nazis. En marzo de 1983 pasó a integrar la custodia presidencial, hasta que estalló el escándalo por la fotografía que lo identificó en 1984.

En 1985 fueron descubiertas armas y explosivos en su casa de Mercedes y nuevamente se fugó al exterior. Regresó en 1987 y fue condenado por esa causa y por un robo, con una pena unificada de seis años de prisión. Recuperó la libertad en 1991 y fue beneficiado por la ley de obediencia debida en un proceso judicial por torturas en Bahía Blanca.

Reactivados los juicios por delitos de lesa humanidad, el juez federal Daniel Rafecas ordenó su detención, lo que se concretó en agosto de 2006 en el campo La Mapuche, de su propiedad, en Mercedes, a la altura del kilómetro 100 de la ruta 5. Cinco años después fue condenado a 20 años de prisión.