Myriam Bregman habló de un “cimbronazo fuerte” en el oficialismo y, como Máximo, criticó el acuerdo: “El Gobierno tapó todas las salidas”

En desacuerdo desde un primer momento con llegar a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman apoyó algunos de los planteos que hizo Máximo Kirchner ayer, en su carta de renuncia a la titularidad de la bancada oficialista. “Es lo que veníamos diciendo”, sostuvo la legisladora, que volvió a cuestionar a la administración de Alberto Fernández por el pacto con el organismo de crédito. “El Gobierno tapó todas las salidas”, manifestó. Sin embargo, marcó algunas diferencias con el jefe de La Cámpora e hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner al advertir que su espacio no presenta una “alternativa” para salir de la crisis.

La misiva que sacudió el tablero político ayer en las últimas horas de la tarde Bregman la entendió como una “deslegitimación del acuerdo que proviene del mismo espacio político, de la coalición gobernante” y manifestó: “Nosotros veníamos denunciando ese acuerdo y las consecuencias del ajuste. Incluso cuando vi la carta pensé ‘acá más de uno quedó en una posición adelantada’, porque nos decían a nosotros que era irresponsable cuestionar eso, que no había otra salida... Y ante todo confirma que el acuerdo con el FMI es ajuste, no trae beneficios, no fue una negociación. El FMI impuso todas sus condiciones, entonces”.

Esa carta que incluyó críticas hacia Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, para Bregman significa “un cimbronazo fuerte” en el oficialista Frente de Todos. “Este acuerdo no podía traer nada bueno para las mayorías populares. Ahora desde la propia coalición gobernante, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, se reconoce esto”, planteó la legisladora izquierdista en Radio Urbana Play.

Pese a que se mostró de acuerdo con los planteos contra el principio de entendimiento con el FMI, apuntó en otros aspectos contra Máximo Kirchner. “Qué van a hacer los diputados del Frente de Todos no surge de la carta, por ende no lo sé. Lo que sí surge es que tienen un enorme límite para presentar una alternativa de salida a la crisis. Se cuestiona, dice ‘no voy a entorpecer, no coincido’, pero lejos están de lo que viene haciendo la izquierda, que es presentar en las calles y en Congreso una salida distinta”, contrastó la diputada, que anticipó que entre 100 y 200 organizaciones de su línea política estarán en Parque Lezama el 8 de febrero para protestar contra el arreglo. Tras ello dirigió un mensaje a los gremios y a las organizaciones sociales: “Tendrían que estar en la calle movilizando”.

Asimismo Bregman disintió con La Cámpora por no plantear una “ruptura” con el FMI. “Lo que hay es un reconocimiento de que en su propia militancia debe haber descontento porque es muy malo el acuerdo con el Fondo”, especuló.

“Macri nos dejó una cueva, pero este gobierno tapó todas las posibles salidas y se tragó la llave”

Después de que Fernández intentara bajar la tensión anoche durante una entrevista televisiva y dijera que buscará hoy alguien que suplante a Kirchner en la conducción de la bancada frentetodista, Bregman criticó la política implementada por el primer mandatario y también la estrategia del expresidente Mauricio Macri, quien tomó la deuda con el FMI.

“Macri nos dejó una cueva pero este gobierno tapó todas las posibles salidas, se tragó la llave y dijo ‘solo queda acordar con el Fondo’. Ahora muestran como irreversible ese acuerdo. El Gobierno desde que asume decide administrar la herencia macrista y acordar con el Fondo como sea, sin chistar y tildando de irresponsables a los que decíamos que no era una salida en beneficio de las mayorías”, sostuvo.

Además puntualizó: “No se había terminado de firmar y ya le cambiaron las metas de déficit fiscal que había anunciado Guzmán en el Congreso cuando defendió el presupuesto o cuánto se deben aumentar las tarifas”.

En esa línea, y después de las promesas del Presidente de que este entendimiento con el organismo de crédito no incluirá una reforma laboral, ni previsional, Bregman respondió. “Eso es tener muchas ganas de apoyar. Lo que firmó Macri tampoco decía ‘tenés que hacer una reforma laboral’. No te piden una reforma laboral escrita”, dijo la diputada, que habló de un “crecimiento de la precarización del empleo” y de cada vez menos porcentaje de trabajadores en blanco.

Al ser consultada sobre los puntos en común con quienes votarán en contra del acuerdo una vez que llegue al Congreso, el ala kirchnerista de Diputados, el bloque de izquierda y los diputados liberales, Bregman se mostró en las antípodas de este último sector. “Hay distintos fundamentos. [Javier] Milei y [José Luis] Espert tienen otro tipo de especulaciones, es la antítesis de lo que planteamos nosotros. Ellos tienen un rol político concreto, para eso se invierte tanto en ellos, que es correr la agenda hacia la derecha”, sostuvo.