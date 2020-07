Un sector del oficialismo que no responde al kirchnerismo ni a Sergio Massa busca fortalecer a Alberto Fernández; lo integran intendentes, sindicalistas y movimientos sociales Fuente: Archivo

Gabriel Sued Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 09:00

Acompañar al Presidente, discutir política y tejer una red de contactos. Sin el impulso de la Casa Rosada ni la intención de generar un nuevo sello dentro del Frente de Todos (FdT), una treintena de dirigentes del oficialismo que reivindican el liderazgo de Alberto Fernández participará hoy, a las 18, de una teleconferencia para conversar sobre "lo que viene". Albertismo en modo zoom.

Aunque el denominador común de esos dirigentes es que ninguno responde a la jefatura política de Cristina Kirchner ni de Sergio Massa y pese a que reconocen que el objetivo es para formar un espacio de interacción para fortalecer el liderazgo del Presidente, en el grupo está prohibido el uso de la palabra "albertismo". No quieren que la iniciativa sea vista como la construcción de una corriente interna en el FdT, que quedaría en minoría frente al kirchnerismo.

Lo cierto es que el encuentro virtual es un paso más en el proceso de articulación de un espacio dentro del oficialismo que reivindica la jefatura política del Presidente. El mes pasado, el grupo de dirigentes del peronismo porteño que trabajan con Fernández hace más de veinte años dio los primeros pasos, con el legislador porteño Claudio Ferreño a la cabeza. Esos movimientos generaron revuelo dentro del oficialismo, dado que se conocieron en medio de las tensiones entre el Presidente y un sector del kirchnerismo.

El Presidente tendrá hoy un encuentro por zoom con los dirigentes que lo reivindican

La convocatoria apuesta a convertirse en un ámbito más amplio y de corte federal. Tiene como organizadores principales al secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fuks, y al secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro. Ferreño también cursó algunas de las invitaciones, que incluyen a dirigentes sindicales, como Héctor Daer, y referentes de organizaciones sociales, como el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Se cuidaron de que entre los invitados no haya ministros ni gobernadores, para no darle entidad de convocatoria oficial.

Intendentes

En la lista de convocados figuran intendentes del conurbano, como Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo) y Alberto Descalzo (ituzaingó); el secretario de Obras Públicas, Martín Gil, intendente de Villa María (Córdoba) en uso de licencia; la diputada Carolina Gaillard (Entre Ríos); el presidente del PJ de Santa Fe, Rubén Pirola, y la ministra de Gobierno de Tucumán, Carolina Vargas Aignasse. Los últimos tres cuenta con la venia de sus respectivos gobernadores.

También fueron invitados dirigentes que integran la Corriente Nacional de la Militancia, un espacio de kirchnerismo no camporista, que a nivel nacional lidera el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Aunque no interviene en el armado albertista, el funcionario fue el primero en reivindicar públicamente el liderazgo del Presidente después de las críticas de Hebe de Bonafini y Julio De Vido, alentados por el cuestionamiento que había hecho Cristina Kirchner al acto por la celebración del 9 de Julio.

"No se trata de armar el albertismo. Se trata de discutir de política, algo que le está faltando al Gobierno", dijo a LA NACION uno de los dirigentes convocados. La agenda del encuentro incluye tres temas: deuda externa, acuerdo económico productivo y la cuestión social. "Alberto no va a alentar la construcción de una estructura propia, pero hay estructuras preexistentes que necesitan un ámbito de expresión", opinó otro. "Es una red de dirigentes para defender la gestión. La idea es que Alberto esté más acompañado de la política para tomar y ejecutar las decisiones", dijo un tercero. Todos se esfuerzan por no hacer olas, pero todos se entusiasman con que el espacio siga creciendo.