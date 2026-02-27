Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar
La Justicia tiene en su poder documentos que vinculan de manera directa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con Real Central, la sociedad que figura como dueña de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Se trata de órdenes de pago, correspondientes al año pasado, por al menos $300 millones que fueron secuestradas por el juez federal Luis Armella en los allanamientos ordenados en diciembre pasado.
Los documentos, revelados por TN, ponen al descubierto transferencias realizadas en junio de 2025 a favor de Real Central SRL, cuyos titulares formales son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano.
La primera orden de pago está fechada el 19 de junio. El comprobante consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con el número de orden 267894 y estado “Pagado”.
Respaldo de EE.UU. a la Argentina frente a un pedido de desacato en el caso YPF
WASHINGTON.- Por medio de un escrito presentado en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York de la jueza Loretta Preska, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó este jueves la posición de la Argentina frente al pedido de desacato y de sanciones promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.
El documento, de 29 páginas, advierte que el “litigio en tribunales de Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
La presentación, espontánea, fue una declaración de interés “para presentar la opinión de Estados Unidos sobre la moción pendiente presentada por los demandantes en estos casos, solicitando sanciones y un fallo de desacato” contra la Argentina.
Ley de Glaciares: cómo votó cada senador
Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado aprobó el proyecto de ley impulsado por Javier Milei cuyo objetivo principal es reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en zonas que están bajo el amparo de la ley vigente. La iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados, que debe aprobarla para que se convierta en ley.
El Gobierno avanzó con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados
El Gobierno avanzó con su reforma de la ley de glaciares cuyo objetivo principal es reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la ley vigente.
El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza. Además de parte de Pro, el radicalismo y algunos bloques provinciales, también apoyaron la reforma integrantes del bloque Justicialista: Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan).
La media sanción tendrá que ser girada luego a la Cámara de Diputados. En las inmediaciones del Congreso, mientras tanto, había protestas contra la reforma.
