Nació Lola, hija de Soledad Acuña y Diego Kravetz

escuchar

Este martes, nació Lola, la tercera hija de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y el responsable de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravetz. La niña se suma a la familia compuesta por los otros dos hijos: Santiago, de 13 años, y Tomás, de dos.

“Bienvenida, Lola, chiquita hermosa de rulitos negros y paz inmensa”, escribió la ministra, en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen junto con su pareja y la recién nacida.

Soledad Acuña le dio la bienvenida a su hija Lola Instagram

La pareja comenzó su relación en 2006 y se casaron en febrero de este año. Consultada sobre la decisión de tener una tercera hija, había dicho: “La elección de esta maternidad fue pensada y decidida en familia. Cuando quedé embarazada muchos me preguntaron: ¿justo ahora? Y la verdad que sí, justo ahora, precisamente porque esta es una de las discusiones que tenemos que seguir dando. Las mujeres podemos tener una vida profesional y una vida familiar compatible, el embarazo no nos pone en desigualdad respecto a los hombres. Es una forma también de dar señales: parece que estuviéramos seteadas para tener que relegar algo, o lo profesional o lo familiar, y no es así. Por eso para mí es importante demostrarlo y no solamente decir que es posible”.

La niña pesó 3,380 kilogramos y mide 50 centímetros. Es la más pequeña en tamaño de los tres hijos que tuvo el matrimonio.

“Felicitaciones Sole y Diego!! Bienvenida, Lola!!”, le escribió en la publicación el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, también le dejó un cálido mensaje a la familia. “Felicitaciones Sole y Diego!! Les deseo lo mejor en esta nueva y maravillosa etapa. ¡Bienvenida, Lola!”, publicó. Su mujer, María Belén Ludueña, también se sumó: “¡Ay, qué linda! ¡Qué bebita!”.

El anuncio de su tercer embarazo

Jorge Macri y Soledad Acuña Twitter @jorgemacri

La ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires había comunicado la noticia de su tercer embarazo a través de su cuenta de Twitter el 10 de julio de este año. “Con Diego queremos contarles que estamos cursando la semana 14 de embarazo. Santi y Toto van a tener una hermanita”, había compartido.

Elegir el mejor momento para tener un hijo nunca es fácil, fue una decisión familiar que tomamos juntos y sin condicionamientos. Sé que soy una afortunada por contar con el total apoyo de Horacio, de mi equipo en el Ministerio, del resto del gabinete. — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) July 10, 2022

Esta posibilidad hoy me permite decidir ser madre y, al mismo tiempo, continuar mi carrera profesional y de servicio público.

También elijo trabajar para que seamos muchas más mujeres las que podamos crecer y buscar ser exitosas, y que eso sea compatible con la vida familiar. — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) July 10, 2022

LA NACION

Temas Soledad Acuña