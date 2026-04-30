Nahuel Gallo denunció en la Justicia las torturas que sufrió en Venezuela: “Di un paso que me costó mucho”

El gendarme Nahuel Gallo denunció este jueves por primera vez ante la Justicia Federal las “torturas” que sufrió durante los 448 días que permaneció detenido en Venezuela, en un paso que describió como “doloroso” pero necesario para exigir “justicia” por todos los extranjeros y venezolanos que siguen detenidos por el régimen chavista.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, expresó Gallo desde sus redes sociales.

El gendarme relató su calvario en redes sociales

La declaración en sede judicial se produjo luego de que el pasado 17 de abril Gallo se presentara como querellante ante la Justicia Federal argentina en la causa abierta contra el destituido presidente venezolano Nicolás Maduro y otros jerarcas del régimen chavista por crímenes de lesa humanidad.

En ese expediente el gendarme pidió ser reconocido como “víctima directa”, según se informó en un comunicado.

“Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando”, expresó el gendarme.

En el escrito presentado en abril, Gallo denunció que el 8 de diciembre de 2024 fue privado ilegítimamente de su libertad en Venezuela, donde permaneció detenido hasta el 2 de marzo de 2026, cuando recuperó su libertad y regresó a la Argentina.

Durante ese período se desconoció su paradero de manera prolongada, no se informó a ninguna autoridad judicial sobre su detención ni se le comunicaron los motivos del arresto, además de que se le mantuvo incomunicado y sin acceso a asistencia legal ni consular efectiva.

“Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, afirmó Gallo.

La causa contra Maduro

La causa por crímenes de lesa humanidad en la Justicia argentina fue iniciada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) en base al principio de jurisdicción universal y presentada en enero de 2023, cuando Maduro pretendía viajar a Buenos Aires para una cumbre de la CELAC.

Desde entonces la Justicia argentina emitió órdenes de captura contra Maduro, Diosdado Cabello y otros jerarcas del gobierno chavista.

En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Ramos solicitó formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos, donde permanece detenido, a la Argentina.

Noticia en desarrollo