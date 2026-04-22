El gendarme Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa contra Nicolás Maduro en la Argentina

El gendarme Nahuel Gallo, que estuvo detenido durante más de un año en Venezuela, fue citado a declarar como testigo por el juez Sebastián Ramos en una causa local que investiga por presuntas violaciones a los derechos humanos al expresidente Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, y a otros jerarcas del régimen como Diosdado Cabello, que sigue siendo ministro bajo el mandato de Delcy Rodríguez.

Gallo fue citado por el juez para el próximo jueves 30 de abril, a pedido del abogado Tomás Farini Duggan, que representa a un grupo de damnificados venezolanos en el expediente.

El gendarme fue detenido por el régimen venezolano el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresaba al país para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo. La liberación llegó 448 días después, a comienzos de marzo de este año, luego de la caída de Maduro, capturado y desplazado del poder en enero, en un operativo militar estadounidense ordenado por el presidente Donald Trump.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un proceso en EE.UU. Getty Images

Ya en el país, Gallo demandó al régimen de Maduro y se presentó como querellante en la causa argentina que investiga la posible comisión de delitos de lesa humanidad. “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. Hoy doy un paso para que haya justicia. Pido ser reconocido como víctima y parte querellante, con todas las facultades que la ley me otorga. No voy a quedarme callado. Por mí, por mi familia y por todos los que han sufrido este horror que no puede quedar impune”, escribió en X.

La causa contra Maduro fue promovida en el país bajo el principio de “jurisdicción universal”, anclado en el artículo 118 de la Constitución, que dice: “Cuando el delito se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.

La causa tuvo el impulso de la Clooney Foundation Justice, una organización internacional que preside el actor norteamericano George Clooney junto a su pareja, Amal Clooney, una abogada especializada en derechos humanos. El expediente fue luego unificado con la causa que impulsaba el Foro para la Democracia en la Región (Fader), del que forma parte el exministro de Seguridad porteño Waldo Wolff.