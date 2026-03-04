Nahuel Gallo habla por primera vez desde su liberación

El gendarme argentino Nahuel Gallo brindará una conferencia de prensa en la que hablará por primera vez luego de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela.

Gallo, que hasta ahora no habló con los medios ni emitió comunicados, se presentará junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich; y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni. Si bien inicialmente estaba programada para las 14, fue reprogramada a las 15.30.

En las últimas horas, Gallo fue sometido a diversos estudios médicos en el Hospital Militar Central y permanecía en observación en el edificio central de Gendarmería, en Retiro.

Hay que tener en cuenta que, poco antes de quedar libre en Venezuela, el uniformado había iniciado una huelga de hambre. “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, escribió su mujer.

La liberación de Gallo sorprendió incluso a la cúpula de Gobierno, dado que su traslado estuvo a cargo de autoridades de la AFA que oficiaron como intermediarios en el proceso de su excarcelación.

La intervención de la AFA

El avión en el que voló de vuelta Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, empresa que exhibe vínculos con Fred Machado, a través de uno de sus socios, Sergio Daniel Mastropietro, quien se encuentra relacionado con la firma de aviación.

Asimismo, la compañía se asocia al titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia, que suele recurrir a estas aeronaves para sus propios traslados o viajes oficiales. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado por autoridades del organismo.

