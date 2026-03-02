Nahuel Gallo se sometió a estudios médicos y surgieron más revelaciones sobre el plan con la AFA para liberarlo

El gendarme argentino Nahuel Gallo aterrizó a las 4.45 de este lunes en el aeropuerto de Ezeiza, luego de pasar 448 días detenido en Venezuela, acusado por el régimen bolivariano de actividades terroristas, fue trasladado al Edificio Centinela, la sede de la fuerza a la que pertenece, y al Hospital Militar Central, para hacerse estudios. En paralelo, la diputada nacional Marcela Pagano afirmó que realizó gestiones para liberar al uniformado y ofreció una explicación sobre la intermediación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Ministerio de Seguridad difundió un video en el que compiló las imágenes de la llegada al país.

El gobierno publicó el video de Nahuel Gallo en la llegada al país

Tras su arribo a la Argentina en un avión utilizado por la casa madre del fútbol argentino, Gallo se encontró con sus familiares y una comitiva de funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei. Su esposa, María Alexandra Gómez; el hijo de ambos, Víctor; su madre, Griselda Heredia del Valle, fueron los familiares más cercanos que se reencontraron con Gallo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; la senadora Patricia Bullrich (extitular de la cartera de Seguridad), el canciller Pablo Quirno y el gobernador de Catamarca (provincia en la que vive la madre de Gallo), Raúl Jalil, integraron la avanzada gubernamental que le dio la bienvenida al cabo primero de la Gendarmería.

Una vez en suelo argentino, Gallo fue trasladado al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería, en el barrio de Retiro, donde desayunó medialunas. A media mañana, lo llevaron al Hospital Militar Central para realizarle estudios médicos, y regresó al Edificio Centinela. En los últimos días de su detención en Venezuela, el uniformado había iniciado una huelga de hambre.

La trama de la liberación de Gallo, con la participación de dirigentes y de una aeronave vinculada a la AFA, sumó una nueva versión, que difundió la diputada Pagano (bloque Coherencia, escindido de la estructura libertaria). “Yo arranco una gestión a través de la diplomacia parlamentaria, que me permite tomar contacto con el hermano de la hoy presidenta, titular de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez. Me permite a mí este contacto directo con él, de manera oficial, como diputada de la nación, pidiendo por Nahuel Gallo. Pedido que hago porque, a principios de año, me contactan la mamá y el hermano menor de Nahuel Gallo", sintetizó Pagano en declaraciones a radio Delta.

Pagano comentó que “[la presidenta interina] Delcy Rodríguez quiso liberar a Nahuel Gallo desde el día dos que asumió” y que “el problema, en el caso de Nahuel Gallo, fue que nadie lo reclamó oficialmente”. Aseguró que “no hubo, según Venezuela, ningún cable oficial por parte del gobierno argentino solicitando que se repatríe a nuestro compatriota”.

“Fueron piezas fundamentales dos exembajadores: Oscar Laborde y la exembajadora venezolana en la Argentina Estela Lugo. Con ambos me comuniqué y mediante Oscar Laborde, que tuvo una reunión mano a mano con la presidenta de Venezuela, ratificamos que había plena disposición de devolver a Nahuel en el mes de enero, pero que nadie había solicitado formalmente por él”, añadió Pagano.

La diputado Marcela Pagano relató gestiones propias ante el régimen bolivariano Captura de Pantalla

Laborde, en tanto, negó a LA NACION haberse reunido con Delcy Rodríguez. El exembajador, según pudo saber este diario, mantuvo conversaciones con algunos de sus contactos en Venezuela, pero su último paso por el país bolivariano fue hace unos cuatro meses, con Nicolás Maduro todavía en el poder.

“La mandataria de Venezuela ofreció un vuelo para que llegue a la Argentina, pero la Argentina tiene prohibido el aterrizaje de aviones venezolanos en el país desde el conflicto con el avión venezolano-iraní [en 2022]. Los vuelos comerciales no son directos, había que hacer escala en Panamá y Colombia, y eso ponía en riesgo a una persona que ya es una personalidad de la política. Ahí es cuando un colaborador de Delcy Rodríguez le sugiere hacer entrar a la asociación de fútbol venezolana, que tiene excelentes puentes con la AFA, para solicitarle lo que muchas veces sucede por cuestiones deportivas, que aterrizan aviones. Ahí se solicita el avión de Chiqui Tapia, hace 48 horas. Gracias a la gestión de la AFA, tuvimos el avión que se necesitó para que llegara a la Argentina Nahuel Gallo”, concluyó Pagano en sus declaraciones radiales.

Como dio cuenta LA NACION, Franco Bindi, el marido de Pagano, empresario que tendría vínculos con la inteligencia venezolana, habría cumplido un papel subterráneo en la trama de la liberación del gendarme.