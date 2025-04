Nahuel Sotelo: “El Papa nos pedía pensar en los pobres y Milei fue quien les dio soluciones”

ROMA.- Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, se sienta en una cafetería en Campo de Fiori, una plaza que alberga el mercado más grande del centro romano. Detrás suyo, una pantalla gigante montada sobre un edificio interrumpe las publicidades y, de repente, aparece la cara del Papa Francisco sonriente. Sotelo se da vuelta y se queda unos segundos mirando las fotos. “Como creyente, este es el viaje más fuerte que me podía tocar”, dice.

Sotelo, 30 años, militante de La Libertad Avanza, es uno de los pocos funcionarios del Gobierno que fue recibido en una audiencia por el Papa Francisco, apenas se hizo público su nombramiento, en octubre. Horas antes de que Javier Milei aterrice en Roma, el funcionario asegura en una entrevista con LA NACION que el Gobierno representa las preocupaciones sociales del líder católico. “El Papa Francisco nos pedía pensar en los pobres y Milei fue quien le dio soluciones”.

-¿Cómo será el viaje del Presidente?

-Milei viene a ofrecer el máximo respeto como presidente de los argentinos en la despedida del Papa Francisco. ¿Qué decía el protocolo en Argentina? Que corresponden tres días de duelo. Eso hubiera sido lo normal y nadie hubiese dicho nada si se tomaba esa decisión. Pero el Gobierno decidió un duelo de siete días para llamar a la reflexión y para que los creyentes tuvieran espacio para sus oraciones. Eso marca la importancia que Francisco tenía para el Gobierno. No sólo se hizo lo políticamente correcto, sino que el Presidente fue más allá. Por eso lo acompañará mañana con todo el cariño y respeto que le tenía.

-El Papa Francisco y Javier Milei tuvieron una relación con vaivenes…

-No, desde que Milei fue electo presidente no hubo vaivenes. Apenas ganó las elecciones lo llamó para felicitarlo y tuvieron una charla muy buena. A los pocos meses lo invitó al Vaticano. Esto te lo puedo contar con detalles porque estuve allí: Francisco rompió su “cápsula” de seguridad apenas lo vio para ir a abrazarlo. Después de la misa, repitió eso mismo, y hasta les hizo bromas. De hecho, fue una de las reuniones más largas que tuvo él con un jefe de Estado. Francisco le tenía gran cariño a Milei.

-Pero el Papa Francisco fue muy crítico con algunas políticas del Gobierno.

-No es así. Lo que pasa es que el micrófono de Francisco era un micrófono universal, no era un micrófono argentino. La prensa decía que si decía esto o lo otro era un mensaje para Milei, pero nadie se fijaba que eran mensajes globales. Pudo haber diferencias en lo social y en lo económico, pero es lícito tener opiniones distintas. Tener buenas relaciones no significa necesariamente pensar igual que el otro. Francisco siempre llamaba al diálogo.

Nahuel Sotelo, sobre la relación del Papa con Milei: "Pudo haber diferencias en lo social y en lo económico, pero es lícito tener opiniones distintas" Fabian Marelli

-No son interpretaciones de la prensa. Cuando el Papa Francisco criticó el uso del gas pimienta en las manifestaciones, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le respondió.

-No opinábamos lo mismo en algunos temas. ¿Vos pensás igual que tu hermano? No creo. ¿Y aun así lo querés?

-¿Cómo hizo el Gobierno para llevar adelante una relación con estas diferencias ideológicas?

-¿Y si te digo que no había tantas diferencias ideológicas? Quizás haya habido diferencias en el concepto de justicia social. Un sector piensa que la distribución de la riqueza tiene que estar a cargo del Estado. Nosotros, en cambio, pensamos que para que haya riqueza tiene que haber empleo genuino, que lo crean las empresas. El Papa Francisco hablaba de “pensar en los pobres”. Y el Gobierno es el primero que piensa en los pobres: bajamos la inflación, que era el principal impuesto que pagaba la clase baja. El Papa Francisco nos pedía pensar en los pobres y Milei fue quien les dio soluciones.

El papa Francisco y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo X Nahuel Sotelo

-¿Volvieron a hablar el Papa Francisco y Milei después de la reunión en El Vaticano?

-No soy yo el que te lo tiene que decir. Milei lo invitó en ese encuentro a visitar Argentina. Yo se lo recordé en noviembre, cuando me recibió acá y te puedo asegurar que él lo tenía muy presente. De hecho, había expresado su deseo de ir, pero el mayor obstáculo era su salud.

Iván Ruiz Por