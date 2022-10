Juan Manzur presentó un amparo para ser candidato a vicegobernador en Tucumán

escuchar

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– Frente a la amenaza de la oposición de impugnar su postulación por considerarla inconstitucional, el jefe de Gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia, Juan Manzur, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que lo habilite para ser candidato a vicegobernador en 2023 .

Mediante la presentación de una acción de amparo, el funcionario kirchnerista pidió el aval del máximo tribunal provincial para postularse en los comicios del 14 de mayo del año próximo como compañero de fórmula del actual gobernador interino, Osvaldo Jaldo .

El planteo de Manzur tiene como objetivo sortear la barrera que le podría imponer la Constitución de esta provincia, que dispone que “el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un solo período consecutivo”.

En el caso del todavía jefe de Gabinete nacional, fue electo gobernador de Tucumán en 2015 y obtuvo la reelección en 2019, en ambas oportunidades con Jaldo secundándolo como vicegobernador. Antes, Manzur se había desempeñado como vicegobernador de José Alperovich, en los períodos 2007-2011 y 2011-2015. En 2009, pidió licencia en Tucumán para desempeñarse como ministro de Salud de Cristina Kirchner, cargo que ocupó hasta 2015, cuando asumió la Gobernación.

La Constitución provincial, en su artículo 90, establece que “el vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido gobernador y reelecto por un período consecutivo”, con lo cual Jaldo está habilitado para pelear por la gobernación en 2023. Sin embargo, esa norma no contempla la posibilidad de que el gobernador, luego de cumplir un segundo mandato consecutivo, pueda postularse como candidato a vicegobernador, lo que dejaría inhabilitado a Manzur, según él mismo admitió en el planteo que presentó ante la Corte tucumana , con el patrocinio del abogado Antonio Raed. “Lo que la Constitución provincial no prevé es la alternativa de que el gobernador pueda aspirar a la Vicegobernación, resultando así que la necesidad de despejar cualquier duda sobre el particular es, a todas luces, impostergable”, expuso.

En el recurso de amparo presentado ante la Corte se advierte que la Constitución tucumana reformada en 2006, que tuvo al propio Manzur como presidente de la Convención que modificó dicho texto, “no prevé un escenario de alternancia, en el que el gobernador, una vez cumplidos los dos mandatos, pueda aspirar a la Vicegobernación”.

Según el jefe de Gabinete, “este vacío que no puede ser interpretado negativamente en desmedro del reconocimiento de derecho electoral pasivo, lesionando decididamente el criterio objetivo de postulación de candidatos que permita la adecuada representatividad política de la ciudadanía”. Agregó que “resulta imperioso aventar toda duda e incertidumbre, a los fines de soslayar la existencia de maniobras de todo tipo, tendientes a impedir el respeto de la voluntad popular en el marco propio de un Estado de Derecho”.

Manzur justificó la presentación de la acción de amparo, pese a que todavía no se realizó desde la oposición ninguna impugnación formal contra su pretendida candidatura . “No son temores infundados o mera especulación de visiones incompatibles con el pleno ejercicio de los derechos políticos, sino que se trata de hacer cesar una omisión normativa que trae aparejada una lesión irremediable sobre la posibilidad de postular como candidato a la Vicegobernación de la Provincia, en el marco del proceso electoral que se desarrollará el año venidero en nuestra Provincia”, manifestó.

El jefe de Gabinete destacó que el recurso de amparo “es la única vía idónea ante una omisión normativa que ocasiona una lesión directa e irreparable a un derecho humano básico y trascendental, como es el derecho electoral pasivo”.

Según confiaron desde el entorno de Manzur, está previsto que deje el cargo en el gobierno nacional y regrese a Tucumán a principios de 2023 para ponerse al frente de la campaña, que se adelantó con la decisión del peronismo tucumano convocar a elecciones para cargos provinciales para el 14 de mayo, y no en octubre, junto con las presidenciales. La estrategia del Frente de Todos en Tucumán es despegarse de la Casa Rosada en la expectativa de mejorar sus chances electorales.

Tal como informó LA NACION, el presidente Alberto Fernández le pidió a Manzur que vuelva a Tucumán para afrontar la campaña, con la condición de que luego regrese a ocupar la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin dar todavía una respuesta pública a esa petición, en el planteo que presentó ante la Justicia local, Manzur dejó en claro que tiene decidido regresar a Tucumán. “Mi trayecto e historia personal de marcada tesón y pensamiento en la ideología del peronismo son mi mayor valor y al mismo tiempo la máxima aspiración, siendo plena mi identificación partidaria con la agrupación que tiene como norte la consecución de la justicia social. En ese afán, que comparto con mis compañeros y compañeras, he tenido siempre el gran honor de su reconocimiento. Esta vez, nuevamente mi partido ha pensado en mi persona como candidato a vicegobernador, para continuar aportando mi experiencia, mi trabajo y mis convicciones al servicio de nuestro pueblo”, destacó.

Qué plantea la oposición

Desde Juntos por el Cambio, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro (PJS), rechazó en duros términos la presentación de Manzur. “El amparo es un mamarracho jurídico por donde se lo mire. Como primera medida, que Manzur diga que el artículo 90 lo discrimina, porque no prevé que un gobernador reelecto pueda ser candidato a vicegobernador, es una imbecilidad. ¿El gobernador ha encontrado una discriminación en la Carta Magna vigente desde hace 16 años y reformada por una convención que él presidió? Es un alegato de su propia torpeza”, advirtió a LA NACION.

“Es un escándalo por el cual debería ser removido de su cargo de jefe de Gabinete. Ahora sabemos para qué quiere quedarse hasta enero: como nunca se aprobó el Presupuesto 2022, manejará la ampliación presupuestaria hasta el 31 de diciembre e intentará condicionar a la Corte Suprema”, agregó Alfaro, socio local de Horacio Rodríguez Larreta y aspirante a pelear por la Gobernación en 2023.

El dirigente opositor entiende que hay similitudes con el caso de Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, a quien el Máximo Tribunal del país, a través de un fallo, le impidió presentarse para pelear por la re-reelección en 2013. También señala como antecedentes los casos de Alberto Weretilneck, en Río Negro, y de Sergio Casas, en La Rioja, cuyos sueños de re-reelección quedaron truncos en 2019, cuando la Corte nacional dictó sendas sentencias en contra de sus aspiraciones.

En el caso de Santiago del Estero, que sirvió como causa testigo del resto, la Corte Suprema de la Nación hizo lugar a una medida impulsada por la UCR y consideró que la gravedad institucional que presentaba la intención de Zamora de ir por un tercer mandato consecutivo, en contra de lo dispuesto por la Constitución de su provincia, hacía necesario el dictado de un pronunciamiento sobre la cuestión. La Corte advirtió que en el caso se habían “comprometido a las instituciones básicas de la Nación y la soberanía del pueblo santiagueño”.

Por su parte, el legislador provincial del radicalismo, José María Canelada, recordó que Manzur fue elegido dos veces vice y dos veces gobernador. “No hay ningún fundamento que lo habilite a postularse nuevamente sin violentar las limitaciones para las reelecciones que fijó la Carta Magna que el mismo juró cumplir”, advirtió.

Canelada opinó que la presentación ante la Justicia desnuda la debilidad del oficialismo. “Juan Manzur, quien fue a Buenos Aires como jefe de Gabinete y salvador del gobierno kirchnerista, vuelve a Tucumán pidiendo permiso para violar la Constitución y ser candidato a vicegobernador. Mas desvergonzado no se consigue. Los tucumanos tenemos que decir basta a tanto atropello”, sentenció. Y remató: “Huyen del barco que se hunde en la Nación y vienen (a Tucumán) en busca de sostener sus privilegios”.

La estrategia de Manzur ante la embestida de la oposición es lograr el visto bueno a su candidatura por parte de la Corte tucumana, donde el oficialismo cuenta con una “mayoría automática”, lo cual, entienden en su entorno, minimizaría la posibilidad de que termine definiendo su caso el Superior Tribunal nacional, donde los antecedentes no lo favorecen.