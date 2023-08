escuchar

Nestor Grindetti habla por teléfono y camina de un lado a otro. “No depende de mí”, dice mientras recorre la vereda de un café ubicado en el centro comercial de Lanús. Como intendente de la ciudad del sur del conurbano bonaerense, ayer tuvo que afrontar en su distrito un hecho de inseguridad que impactó en la sociedad, modificó el cronograma de la campaña electoral y puso en jaque a toda la dirigencia política: Morena, una nena de 11 años, falleció luego de que dos delincuentes en una moto la golpearan para robarle el celular en su camino a la escuela.

“ Estas situaciones las vivimos con mucha angustia e impotencia porque no puedo hacer más de lo que hago como intendente ”, señaló Grindetti, aunque destacó que “hubo muy buena comunicación y organización” con el gobernador Axel Kicillof.

La policía bonaerense detuvo ayer a Miguel Madariaga y a su hermano Darío, de 25. Ambos se negaron a declarar hoy al ser indagados por la fiscal Silvia Bussano. Están imputados por el delito de homicidio en ocasión de robo.

LA NACION lo entrevistó en la misma cafetería donde el intendente hablaba por teléfono. “Podemos hablar en la municipalidad o acá, solo que si nos quedamos acá puede pasar que algún vecino me venga a saludar o a decir algo”, señaló Grindetti, quien competirá con Diego Santilli en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) por la gobernación bonaerense. Su referente nacional dentro del espacio opositor es la precandidata presidencial Patricia Bullrich. Ayer, ambos suspendieron un acto de campaña en Córdoba.

-¿Cuándo se enteró del asesinato de Morena y qué fue lo primero que hizo como intendente?

-Yo me enteré a la mañana, en cuanto ocurrió el hecho. Me avisó la gente de la Secretaría de Seguridad cuando estaba justo llegando al municipio. Nosotros frente a situaciones como esta tenemos un protocolo de funcionamiento interno, en el que se arma rápidamente un comité de crisis. Diego [Kravetz] se puso al frente del tema, fue al barrio y enseguida habló con el papá de la nena. Si bien la policía no depende de nosotros, colaboramos con la investigación. Finalmente ayer los jóvenes que cometieron el delito terminaron aprehendidos. El tema es que las cosas suceden en el municipio, es el primer vínculo de la gente con el Estado. Por eso, estas situaciones las vivimos con mucha angustia e impotencia, porque no puedo hacer más de lo que hago como intendente. Sin embargo, hay muchas cosas que desde nuestro espacio decimos que se tendrían que hacer y no se hacen.

-¿Cómo cuáles?

-Hace mucho que nosotros pedimos, y de hecho es parte de nuestro programa de gobierno, que la policía local dependa del intendente porque tenemos territorialidad, que permite un rápido accionar. Además, tiene que haber una mejor coordinación entre fuerzas municipales, provinciales y federales. Tenemos una fuerza municipal que se llama Seguridad Ciudadana, que no tiene estado policial, pero tenemos 90 móviles. Triplicamos los móviles de la policía bonaerense. Podríamos trabajar en conjunto con otras fuerzas, sobre todo para los delitos más difíciles como el narcomenudeo. La Justicia, que es la famosa puerta giratoria, es algo que también hay que evitar. Nosotros tenemos un combo de leyes para presentar, y la idea es llegar a la provincia con una ley ómnibus con un montón de modificaciones que todas tienden a mejorar la situación de la seguridad.

-Pocas horas después del asesinato de Morena fue detenido erróneamente un chico de 14 años que, según detalló la municipalidad, confesó el crimen, aunque no era el autor.

-Desde ayer hago esfuerzos para no politizar el tema. Sostengo lo que digo desde hace muchos meses. En el caso puntual de este chico, es muy interesante por el tema de la baja en la edad de imputabilidad porque cuando la policía llega a su casa él confiesa el crimen porque sabe que es menor, y sabía que los otros dos mayores iban detenidos inmediatamente por ser mayores de edad. Nosotros queremos bajar la edad de imputabilidad a 14 o 15 años, es necesario por esto, porque muchos chicos cometen delitos porque los usan. Para ser coherentes, no se puede bajar la edad de imputabilidad y no hacer cárceles para menores. Porque si no, metemos preso a un chico de 14 años al lado de un narcotraficante de 50 y ese chico no lo recuperamos más. Hay que trabajar sobre el tema de las adicciones. Es un combo de cosas, donde el denominador común es que la política no tiene la convicción para atacarlas, pero que sí la tiene Patricia Bullrich, y es lo que me hace estar donde estoy.

-El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, acusó en sus redes de usar el asesinato de Morena políticamente al vincular a Zaracho con el primer menor detenido, de 14 años. ¿Qué lectura hace de esto?

-Con Grabois hay una cuestión ideológica compleja. Él habla de que las personas pobres están habilitadas para delinquir y dice que la policía es represora. Nosotros creemos que tenemos que cuidar a los que nos cuidan, y por eso tenemos que tener una buena policía. Si bien puede haber malos policías, que habrá que correrlos, la policía como concepto general no es mala. A los buenos policías hay que cuidarlos, protegerlos y hay que darles las herramientas necesarias para eso. En Lanús compramos unas pistolas no letales de aire comprimido que lanzan un balín que cuando tocan el cuerpo desprende gas pimienta. Con eso, un policía se siente más confiado, pero no corre riesgo la vida del delincuente. Hay que equipar a la policía porque si no el policía actúa con miedo.

-¿Ha visto en estos últimos años que ha habido un traspaso de ciertos límites en cuanto al delito?

-Está empeorando la violencia y le toca a cualquiera, como a una nena de 11 años. Le toca a cualquiera en cualquier barrio. En los barrios más populares la inseguridad es tremenda, a los chicos les roban todos los días. Durante mis primeros cuatro años de mandato, cuando trabajamos en conjunto con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri y Cristian Ritondo como su par en la provincia de Buenos Aires, volteamos 75 búnker de venta minorista fija de droga. Todas los delincuentes que en esos años fueron detenidos, durante la pandemia los soltaron y volvieron a los barrios.

-¿Habló con los padres de Morena?

-Yo no hablé, porque habló Diego Kravetz. Bajo este protocolo que ya está en funcionamiento, hay un equipo específico de atención a la víctima en el que trabajan psicólogos, abogados y cuando pasan cosas tan graves como estas Diego en persona se pone a disposición.

-¿Cómo le parece que este hecho puede modificar el escenario electoral?

-Suspendimos todos los actos por respeto y para ponernos a disposición de la familia, eso como primera medida. Creo que si hay un voto racional, y la gente recuerda lo que venimos diciendo con Patricia respecto de la seguridad desde hace meses, no debería afectar el voto. Lo que venimos diciendo es lo que se debería haber hecho, y no se hace. El voto tiene un componente racional y podría afectar. Con Patricia lo hablamos recién, no vamos a darle a este hecho un calibre político ni vamos a culpar al gobierno provincial. Sin embargo, sí queremos ser consecuentes con lo que proponemos, porque creemos que con ello puede haber menos delito.

-¿Habló con el gobernador Axel Kicillof?

-El gobernador me llamó tres veces ayer para coordinar. Llegó el ministro de Seguridad al lugar del hecho y cuando eso pasó me avisó. En este caso, hubo muy buena comunicación y organización. Tanto Sergio Berni como Diego Kravetz trabajaron en conjunto en la comisaría y con el padre de la nena.

-¿Se coordinó con Berni alguna medida específica para reforzar la seguridad en la zona?

-No. Nosotros vamos a seguir pidiendo lo que ya nombré. Más allá de las responsabilidades que le competen al municipio, Lanús cuenta hoy con 1000 cámaras de seguridad, 13.000 botones antipánico que funcionan muy bien, 90 móviles para Seguridad Ciudadana y un centro de monitoreo ejemplar. Todo eso es tecnología, pero falta el control territorial coordinado con las tres fuerzas. Desde La Plata no es tan fácil llegar a territorios tan vastos como este.

-¿Con el Presidente y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández habló?

-No. Nuestro principal contacto siempre es con los funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

-¿Hubo un “castigo” de la provincia por ser un municipio opositor?

-La principal discriminación es en términos económicos. Los fondos discrecionales del gobierno nacional y provincial no llegaron a Lanús. En términos de seguridad, cuando requerimos la presencia del ministro por un tema como este, Berni siempre estuvo. Sin embargo, no hay coordinación estratégica. Nunca pudimos sentarnos en una mesa con las fuerzas federales de seguridad y eso también es en parte por la relación entre el gobierno nacional y provincial.

-¿Hay una coordinación entre municipios de la zona sur?

-En este momento no. Cuando Cristian [Ritondo] y Patricia [Bullrich] eran ministros, provincial y nacional, respectivamente, sí la hubo. Con Lomas de Zamora, por ejemplo, hicimos durante ese período muchísimos operativos juntos, principalmente en la zona del riachuelo que es el lugar más conflictivo de la zona. Trabajamos mucho con Martín Insaurralde cuando JxC gobernaba la provincia y la nación. El delito migra, por eso es tan importante la coordinación. Que un municipio solucione el problema de la seguridad no alcanza, tiene que ser en coordinación con Lomas de Zamora, Quilmes y Avellaneda, en nuestro caso. Hay que darles herramientas a los intendentes para que puedan ejecutar las políticas, por ejemplo de seguridad o educación, porque los hechos ocurren ahí.

-Estuvo caminando esta mañana por esta zona, ¿qué le dijeron los vecinos?

-Hay tres pedidos: mejorar la seguridad, la situación económica y la educación. Los chicos en la provincia de Buenos Aires tienen pocos días de clase. Pedimos 190 días de clase y pretendemos declarar a la educación como un servicio esencial para que no haya paros salvajes. Además, queremos modernizar los contenidos curriculares y capacitar continuamente a los docentes.