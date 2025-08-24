Nicolás Carrizo, acusado de ser el jefe de los copitos, habló tras su liberación y le pidió disculpas a Cristina

Días después de haber salido de prisión tras casi 3 años detenido, Nicolás Carrizo, conocido como el jefe de “la banda los copitos” en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, repasó la causa, aseguró que nunca estuvo al tanto de de la intenciones de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, y extendió sus disculpas a la expresidenta.

El último jueves, la fiscal del juicio oral por el ataque a Cristina Kirchner, Gabriela Baigún consideró que Carrizo desconocía los planes de Sabag Montiel y Uliarte, y pidió su absolución. Al cierre de esa jornada, el tribunal dispuso su excarcelación.

Ya en libertad, Carrizo afirmó este domingo que los mensajes de WhatsApp que lo comprometían formaban parte de “una joda” entre amigos y relativizó su relación con los acusados. “Mis sinceras disculpas hacia Cristina Kirchner”, dijo en diálogo con Radio Con Vos, y reconoció que sintió “mucha vergüenza” al enterarse de que la exmandataria había leído esas conversaciones. “Era un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso”, agregó, mientras que planteó que el hombre que gatilló contra la expresidenta lo hizo para impresionar a la novia.

Carrizo recordó así cómo conoció a Sabag Montiel y a Uliarte. “Hice una fiesta y cayeron como dos extraños”, repasó. Tiempo después -dijo- les ofreció trabajo para vender el algodón de azúcar que él producía.

Según su reconstrucción, “Sabag Montiel y Uliarte nunca se mostraron loquitos”. “Fernando era tranquilo, agrandado, pero nunca con el perfil de un violento. No me cerró nunca lo que hizo; yo tenía mis teorías y conclusiones y son que para mí Brenda Uliarte había tenido algo con [el influencer] Prestofelippo y, cuando se obsesionó, empezó a ir detrás de la política”, siguió. Planteó así que Uliarte comparaba a su pareja con ese supuesto exnovio. Carrizo consideró así que “está demostrado” que Brenda Uliarte manipuló a Sabag Montiel para perpetrar el ataque contra la expresidenta. “Está en los mensajes: él admitió haber sido influenciado por ella”, indicó y reforzó: “Este tipo se obsesionó, esto es lo que yo pienso, se obsesionó con ser alguien famoso para impresionar a su novia”.

Pedido de condena

13-8-2025 juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner - Sabag Montiel Enrique Garcia Medina

Mientras Carrizo quedó al margen de la acusación, la fiscal Baigún pidió el último jueves una condena de 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel, quien gatilló contra la entonces vicepresidenta y admitió haber querido matarla, y otra de 14 años para Brenda Uliarte, presente en la noche del 1 de septiembre de 2022 y señalada como cómplice necesaria del atentado.

La fiscal los acusó del delito de tentativa de homicidio triplemente agravado por alevosía, portación ilegal arma de guerra, y un nuevo elemento que surgió durante el juicio: violencia de género en la modalidad de violencia política, calificación sobre la que se explayó la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, que participó del proceso.

13-8-2025 juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner - Brenda Uliarte. Enrique Garcia Medina

“Juzgar con perspectiva de género en este caso, implica correr este prejuicio de que las mujeres fuertes o con poder no pueden ser víctimas de violencia de género”, señaló Labozzetta.

Baigún, además, solicitó una unificación de la pena de 19 años para Sabag Montiel, que cuenta con una condena por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, y de 14 años y dos meses para Uliarte, sobre quien pesaba otra por tenencia ilegal de DNI.