Nicolás Maduro insultó a Javier Milei, lo acusó de desfinanciar a las universidades y el Presidente le respondió

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ayer volvió a insultar al presidente Javier Milei, a quien llegó a calificar esta vez de “basura fascista, nazi”. Durante un encuentro con jóvenes, el líder chavista además acusó al libertario de querer desfinanciar a las universidades públicas.

“En otros países, la extrema derecha fascista, apoyada por los gringos, está acabando con la universidad, como en la Argentina. Pero los grandes medios y las redes lo tapan”, apuntó Maduro este jueves, durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana Televisión (VTV).

“Está cerrando las universidades, les quitó todo el presupuesto, acabó con las carreras sociales, las carreras científicas y con los centros de estudio tecnológicos. Acabaron con todo en la Argentina, ¿a nombre de qué? De la libertad”, denunció Maduro frente a un grupo de jóvenes que participó del acto.

“Le está quitando el cerebro y el alma al pueblo argentino, esta basura llamada Javier Milei, una basura fascista, nazi” , arremetió luego el presidente venezolano, interrumpido por la audiencia al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Por su parte, el mandatario argentino optó por contestar a las críticas por medio de un contundente posteo. “Así son los zurdos... Pasen y vean cómo hacen honor a la verdad”, ironizó el Presidente junto al video del discurso de Maduro.

ASÍ SON LOS ZURDOS...

Pasen y vean cómo hacen honor a la verdad... https://t.co/gb0E8f2Xzr — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2024

No es la primera vez que Maduro y Milei se cruzan en las redes sociales. En plena campaña electoral, el presidente venezolano llegó a calificar al mandatario de “malparido”. A principios de mayo, en tanto, el líder chavista llegó a tildar al Presidente de “vendepatria” y “malnacido”, luego de que el Gobierno eliminara al canal venezolano Telesur de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Hace un mes, el líder chavista había apuntado contra Milei tras el mensaje que el Gobierno publicó en referencia al 12 de octubre de 1492, en el que se reivindicó la figura de Cristóbal Colón y se habló de “Día de la Raza” en lugar de Día de la Diversidad Cultural, tal como se denomina oficialmente a esta fecha desde 2010.

“¿Ustedes vieron lo que publicó Javier Milei en las cuentas oficiales de él? Saludando el 12 de octubre como el día que nos civilizaron”, expresó el venezolano a través de un contacto telefónico que hizo durante una concentración en Caracas por el ‘Día de la Resistencia Indígena’.

“Para que ustedes vean, quieren imponer su relato falso del pasado para en el presente imponer su proyecto fascista, negador de los derechos del pueblo y negador del derecho a la independencia y el futuro de nuestro pueblo. Ellos dicen que fue un proceso de civilización, o sea que nosotros no éramos humanos, ellos vinieron a civilizarnos, ellos dicen que no fue genocidio, ni masacre y que no hubo crímenes, que fue el encuentro de dos mundos, dicen que nos descubrieron, o sea que nosotros no existíamos”, agregó Maduro.

LA NACION