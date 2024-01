escuchar

Nicolás Massot, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, un bloque de 23 legisladores clave para sacar adelante los proyectos en la Cámara de Diputados, sostuvo este viernes en LN+ que la intención de su bloque es lograr un dictamen de mayoría acordado con el Gobierno el próximo martes para luego tratarlo en el recinto el jueves.

El legislador dijo que ahora la decisión le corresponde a la administración de Javier Milei. Luego de la reunión que mantuvo este jueves junto al presidente de su bancada, Miguel Ángel Pichetto, y otros legisladores con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, “ellos quedaron en contestarnos durante el fin de semana”.

Massot, quien fuera el jefe del bloque de Pro entre 2015 y 2019, durante toda la presidencia de Mauricio Macri, valoró de manera positiva el encuentro con Francos y Menem. “Por primera vez el Gobierno parece haber entendido la importancia de sostener los cambios en el tiempo”, se entusiasmó.

En ese sentido, el diputado cuestionó que legislar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), como el que efectuó el presidente Milei a fines de 2023, no da certidumbre jurídica y “puede ser revocado ante cualquier cambio de mayoría”. Massot lamentó que la reforma laboral que estableció el mandatario en el decreto haya sido frenada por el Poder Judicial.

“Sobre este punto tenían mayoría [en el Congreso]”, cuestionó el diputado y amplió: “Había y hay una mayoría en el Congreso que esta dispuesta -y lo dijimos en campaña- a acompañar una redeterminación de las multas, del final de los multiplicadores que terminen con la incertidumbre en la finalización de los vínculos laborales; un fondo de cese de empleo y una prorroga del periodo de prueba”.

“Hasta la CGT lo ve con buenos ojos”, insistió Massot en relación a que la reforma laboral podría haber sido acordada entre el Gobierno y la oposición y tener, además, el visto bueno de otros actores, como la CGT. En ese caso, según deslizó el legislador, no hubiese sido frenada por el Poder Judicial. La Cámara Laboral estableció ante varios amparos presentados, entre ellos uno de la CGT, que no se cumplen los requisitos de “necesidad y urgencia” y por ello suspendió, de manera temporal, la entrada en vigor de todo el capítulo laboral del DNU.

Uno de los puntos de desacuerdo, al menos hasta ahora, tiene que ver con las retenciones: “Todavía esperamos que el Gobierno ceda a su pretensión de gravar las exportaciones y de ponerle mas impuestos a las economías regionales y al sector exportador que es el que va a sacar al país adelante”.

“Entendemos que no lo necesita, que hay maneras de que el Gobierno compense lo que pensaba recaudar de eso desarmando subsidios de regímenes especiales que los tenemos sobre las narices y que todos los espacios políticos -al menos Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza dijimos que lo íbamos a hacer-”, subrayó el legislador elegido en las últimas elecciones en la boleta de JxC de la provincia de Buenos Aires que encabezó Cristian Ritondo, actual jefe del bloque de Pro en Diputados.

Advertencias

“No hay ninguna voluntad de trabar esto”, dijo en relación a la ley ómnibus, pero alertó de que el Gobierno debe “ceder” en algunos puntos. “Tienen que entender que si quieren vender las acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad tienen que respetar los juicios a los jubilados, respetar las deudas de las provincias y pasar por el Congreso”, expresó. “En la medida de que acepten, como ayer [jueves] nos dijeron que el proceso de privatizaciones no sea producto de una delegación extraordinaria el martes tenemos toda la voluntad de dictaminar”, sostuvo Massot.

“Bienvenido sea que cuenten con gente con experiencia en el sector privado, pero no hay que dejar de mirar que hay una cantidad de conflictos de intereses que es sano que se controlen”, lanzó el legislador y luego enumeró los puntos en los que acuerda con el proyecto enviado por el Ejecutivo: “Coincidimos en el equilibrio fiscal; la desregulación de la economía; el fomento de la iniciativa privada y el fomento a las exportaciones”.

El diputado, por último, valoró como “innecesario” que sea el miércoles -mismo día del paro y movilización de la CGT- el día de debate en el recinto. “Nosotros en 2017 tuvimos una experiencia que espero no se parezca en nada, pero no creo que haya que tentar a la suerte. Esa sesión no se cayo por falta de acuerdos adentro del recinto, se cayó por el clima afuera”, dijo en relación a la reforma previsional que el Gobierno aprobó en medio de fuertes protestas.

LA NACION