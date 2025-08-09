“No hay nepotismo; yo ya trabajaba en el Estado sin ser ‘el hermano de...’”

Francisco Adorni lleva en su muñeca izquierda un reloj de cuero con la imagen del expresidente Carlos Menem en el centro. Fue el primer regalo de su esposa, en 2008, cuando todavía eran novios, y como él mismo recuerda, “cuando Menem todavía era mala palabra”.

Por entonces, el único hermano del portavoz presidencial, Manuel Adorni, y primer candidato a legislador bonaerense en la octava sección electoral por La Libertad Avanza (LLA), jura que pensaba que Menem había sido “el mejor presidente de la historia”. Pero enseguida agrega que eso cambió el 10 de diciembre de 2023 cuando Javier Milei llegó al sillón de Rivadavia.

Contador Público de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Adorni también tiene una especialización en administración financiera del sector público.

Francisco Adorni, candidato de LLA en las elecciones legislativas de septiembre. 5_8_2025 Hernan Zenteno - LA NACION

Poco más de dos años menor que su hermano, Adorni asegura que se puso a “llorar como un chico” cuando asumió el portavoz y cuando se enteró de su candidatura.

La imagen de Carlos Menem en el reloj de Adorni Hernan Zenteno - LA NACION

Tanguero y fanático de Boca Juniors, Adorni renunció hace casi un mes atrás a su cargo de dos décadas en el Consejo de la Magistratura bonaerense y busca pegar el salto a la Legislatura desde la cartera de Defensa nacional, en la que lleva trabajando, ascenso mediante, el último año y medio.

Sin contacto directo con el Presidente y tras algunas reuniones con Karina Milei, el vinculo de Adorni con los Libertario es “100% Manuel”, según comenta en una entrevista con LA NACION en el Petit Colón. “En La Plata vamos contra el diablo”, afirma.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de que sea candidato?

- La vida te va llevando. Uno es una pieza, en definitiva. Yo me incorporé a la gestión nacional el 11 de diciembre del 2023, en la parte ejecutiva y esto surgió medio solo.

- ¿Quién se lo comunicó?

- Mi hermano. Yo estaba colaborando en LLA La Plata, que incorporó Sebastián Pareja. Y mi hermano me comentó la posibilidad hace poco. No se sabía bien dónde iba a quedar o cuál era el lugar. Obviamente, fue una charla entre ellos y, bueno, me convertí en candidato. Básicamente fue así. Fue todo bastante sorpresivo para mí.

- ¿Se imaginaba esa posibilidad?

- Sí, en algún punto me lo imaginaba por una cuestión de lo que representa Manuel para el espacio y porque, bueno, uno es un soldado y podía surgir la posibilidad. Estoy muy contento trabajando con Luis Petri, que fue el que me dio la oportunidad de venir a la gestión. Y ahora, concentrado en ganar La Plata el 7. Hay que ir para adelante en lo que me pidan y en lo que crea también que puedo rendir más o en lo que puedo servir más, porque en definitiva uno es un servidor.

- Si LLA vino a “renovar la casta”, ¿por qué cree que en este armado que hubo en la provincia de Buenos Aires hay tantos dirigentes que vienen de otras fuerzas?

- El presidente ahí fue claro: “tabula rasa”. Los que vengan de otros espacios, abracen las ideas, acompañen el proyecto y estén convencidos, bienvenidos. La definición la dio Javier Milei. No importa el pasado, sino la construcción del pensamiento.

Francisco Adorni, candidato de LLA en las elecciones legislativas de septiembre. 5_8_2025 Hernan Zenteno - LA NACION

- Y frente a las acusaciones de nepotismo y aluden a que usted es “el hermano de…” ¿Qué le responde?

- No hay nepotismo porque en definitiva yo antes trabajaba en el Estado y sin ser “el hermano de…”. Son chicanas lógicas a un gobierno que funciona. A mí hermano lo considero un genio, entonces, lo atacan con eso. Uno es un profesional, me formé en esto y no es que vinimos de Marte.

- ¿Qué pasó ese sábado del cierre de listas que figuró tercero y después, se menciona que a pedido de Karina Milei, encabezó la sección?

- No sé a pedido de quién. Yo estaba feliz de la vida. De hecho, publiqué que en definitiva lo único que importaba es la libertad, en el sentido que siempre lo mismo, somos piezas. Yo podía ir como concejal, como suplente, como legislador o no ir. Iba a ir acompañando a la gente de La Plata, a Pareja, a Karina, Milei.

- ¿Prefería ser tercero que cabeza de lista?

- Fui, firmé que iba tercero y ya está. Y no pasó nada, en realidad. Estuve con Pareja, publiqué una foto, estuve con la gente de La Plata, charlando y felicitando porque también hay un trabajo atrás, de toda la gente.

- ¿Qué atributos cree que ofrece como candidato y qué propuestas llevará para La Plata?

- Creo que en La Plata, primero, me conoce mucha gente de tantos años. Vengo de la carrera administrativa, y sé todas las penurias que se vivieron a partir del agrandamiento del Estado provincial los últimos veinte años. Somos aire fresco, profesionales. Sabemos de los gastos desorbitantes, la falta de mantenimiento, todos los problemas que tiene estructuralmente la provincia de Buenos Aires. Así que, básicamente, ser un profesional que conoce los problemas.

- ¿Tienen la expectativa de salir en primer lugar?

- Vamos a salir en primer lugar. No tengo duda.

- ¿Y en la tercera sección, donde el kirchnerismo es muy fuerte?

- También.

- ¿Está convencido de eso?

- Hay que ganar, sí, estoy convencido. Porque es una elección que, como dijo el presidente, es el tramo final del kirchnerismo que tan mal le hizo al país y a la provincia de Buenos Aires. Como él mismo dijo, vamos contra un monstruo de unas dimensiones importantes, porque son muchos años de generar ese monstruo y ese aparato tramposo. Y en la ciudad de La Plata también vamos contra el diablo. Un aparato que tiene todas las mañas, todas las trampas. Nosotros vamos con ideas. Hay que discutir ideas.

- ¿Cree que la Legislatura bonaerense se sigue financiando con personajes como el puntero Julio Chocolate Rigau?

- No te lo puedo decir porque no lo sé. Pero habrá que darle aire fresco para legislar, que la gente note el trabajo, que la Cámara de Diputados sea honorable.

- ¿Por qué no renunció al cargo que tiene en el Consejo de la Magistratura?

- Renuncié.

- No lo comunicó.

- Pero lo hice, fue hace veinte días

- ¿Y por qué primero pidió reserva del cargo y luego renunció?

- Lo motivó una cuestión de procedimiento administrativo. Tenía una reserva de cargo, pero el espíritu de la norma es que, como al organismo público le cuesta formarte, y si te vas tiene que ir a buscar otro recurso humano, prefiere que vos vuelvas en el corto plazo. Entendí que el espíritu de la norma no tiene que transformarse en abuso. En definitiva, uno tiene predicar un poco lo que piensa. Hay gente en la administración bonaerense que debe estar hace veinte años en reserva de cargo. Está mal.

- Hace algunos días se supo que usted integró la lista de Eduardo Duhalde en 2005.

- Justo se había armado, creo, la interna con Néstor Kirchner y yo, en ese momento, estudiaba el tema de los fondos de Santa Cruz, que para mí fue la génesis del gran robo público kirchnerista, el comienzo. Tenía veinte años, y dije: “Bueno, probemos, ¿qué pasa?”. Era para consejero suplente escolar. Después no vi más a nadie. Fue mi única incursión en la política y fue eso, una aventura de antikirchnerista. Fui un visionario.

- ¿Cree que la situación económica de la provincia tiene solución?

- Recontra, porque hay que hacer el mismo esquema que hizo el gobierno nacional, que es cuidar el gasto. Cuando se cuida el gasto, se cuida la plata de la gente. El concepto más espectacular de Milei hace unos años fue: “Nada es gratis”. Eso lo dice todo: nada es gratis porque sale de la gente. Entonces, aplicando el modelo nacional a la provincia de Buenos Aires, con un gobierno que siga las ideas de, todo se puede transformar. Aplicando un gobierno alineado con las políticas nacionales, la provincia de Buenos Aires vuelve a ser un motor productivo. Hay diecisiete millones de habitantes.

- ¿Qué postura tomará en la Legislatura bonaerense como opositor?

- Somos liberales y tenemos la mente abierta. Todo lo que sea en perjuicio de la gente y sacarle plata, obviamente, habrá que batallar. No lo podemos permitir. Yo me ocuparé, con un equipo de profesionales pequeño, en una reforma impositiva para atacar las alícuotas. Porque hay que devolverle la plata a la gente y el gobierno bonaerense tiene que dejar de gastar en los despilfarros que hace. Después se puede impulsar nuevamente la intervención de IOMA. Todos sufrimos IOMA en la provincia. Es un desastre. También la reforma electoral para evitar las trampas, el tema de la boleta única. Es sumamente importante para los años que vienen una legislatura afín, con ideas de libertad y de devolverle y de cuidarle el bolsillo a la gente.

- En materia de Seguridad, una de las prioridades de la provincia, ¿va a llevar algún tipo de agenda?

- Mi perfil es más técnico, de las cuentas públicas, pero la inseguridad en la provincia es un desastre. Todos lo vivimos. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En el año 1991 vivía en 46 entre 5 y 6 con mi hermano y mi vieja, centro de la ciudad y jugábamos a la pelota con Manuel. Hoy mis hijos no pueden hacerlo. En el año 91 empezó a gobernar el Intendente (Julio) Alak. Año 2025 y sigue de intendente Alak. Salvo un impasse, La Plata siempre estuvo gobernada por kirchneristas. ¿Qué pasó en esos años? El huracán kirchnerista que arrasó con todo. Arrasó con mi hermosa ciudad y con toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso hay que transformarlo. La única manera de transformarlo, es con las ideas del presidente Milei, que ya está demostrado que se puede mejorar la seguridad, se pueden evitar piquetes, o lo que pasó en Rosario. Un montón de cosas que se pueden mejorar.

- El kirchnerismo está denunciando que Patricia Bullrich les vació los municipios de patrulleros.

- El kirchnerismo nunca se hace cargo de nada. Que dejen de despilfarrar de la provincia de Buenos Aires, sumar empleo militante, pulverizarlo. Creo que no queda nada por pulverizar. Que digan lo que quieran. Nunca se hicieron cargo de la seguridad.

- Cree que este es el puntapié tal vez de tu proyección política. ¿Piensa en la intendencia para 2027?

- ¿Intendente? No, yo soy una pieza. Ahora estoy embarcado en esto, ni pienso en eso.