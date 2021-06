No hubo acuerdo en la mediación entre el Presidente y Patricia Bullrich por el escándalo de Pfizer

Alberto Fernández y la titular de Pro, Patricia Bullrich, no llegaron a un acuerdo en la mediación obligatoria que mantuvieron este mediodía en el juicio civil que le realiza el Presidente a la dirigente por haber denunciado que existió un negociado en torno a los contratos por la vacuna de Pfizer.

Fernández y Bullrich participaron de una audiencia virtual, pero no hicieron manifestaciones. Solo hablaron sus abogados. “Terminó la audiencia sin acuerdo. Respetaremos la confidencialidad en el contenido de la misma. El Presidente de la Nación @alferdez recurrirá a la Justicia Civil. Etapa terminada”, tuiteó Gregorio Dalbón, abogado de Fernández.

La audiencia se realizó por Zoom y duró unos 20 minutos. Además del Presidente y Bullrich estuvieron presentes Dalbón y el abogado de Bullrich, Néstor Balián. Fernández se conectó desde la Casa Rosada y tuvo la cámara prendida.

La mediación es una etapa previa, obligatoria, en los juicios civiles en la que las dos partes se encuentran y tratan de llegar a un acuerdo antes de iniciar formalmente el juicio civil. Ahora, cumplido este encuentro previo sin acuerdo, el Presidente continuará con el juicio mediante la presentación de la demanda civil.

“No hay fundamento para el reclamo del Presidente a Patricia Bullrich. Fernández va a perder el juicio porque es una aventura jurídica. De acuerdo a los dichos de Patricia Bullrich, Fernández no tiene fundamento para reclamar, Va a perder el juicio con costas.”, dijo a LA NACION Balián, el abogado de Bullrich.

Dalbón afirmó a LA NACION: “La audiencia de mediación se cerró sin un acuerdo. Estuvieron todas las artes visibles y el contenido es confidencial. Se abrió la etapa judicial y consideramos ahora hacer una demanda de una gravedad institucional inusitada por cuanto se trata de la difamación a un hombre probo y honesto, un presidente de un país soberano, e involucra aun laboratorio de prestigio como Pfizer”.

“Lo trataron al Presidente como una persona que cometió cohecho y por eso vamos a demandar y para eso era necesario el cierre de esta mediación”, dijo Dalbón.

Indicó que va a pedir un resarcimiento económico que Fernández adelantó que donará al Instituto Malbrán. “Va a haber un pedio para que se haga una lectura de la sentencia en LN+, donde se pronunció la frase, y en otros medios que publicaron la noticia”. Dalbón no descartó además que los accionistas de Pfizer realicen una acción contra Bullrich.

Cruce de abogados

Durante la audiencia, Dalbón quería cerrar el trámite dejando constancia en el acta de que no se había llegado a un acuerdo. El abogado de Bullrich pretendía llevar el asunto a un diálogo para determinar cuál era la exigencia del Presidente.

Entonces se dio un debate sobre la validez de la audiencia. Del lado de Bullrich advirtieron que no se sabía qué pedía la contraparte, pues Dalbón no explicitó el objeto del reclamo, y así no hubo modo de acercar posiciones.

Una mediación es un procedimiento alternativo para la resolución de conflictos. Es obligatoria antes del inicio de una demanda civil. En esta instancia previa, se busca que las partes lleguen a un acuerdo y es tarea del mediador acercar posiciones. Si es necesario, se pueden realizar más audiencias para encaminar la solución al conflicto.

Pero en este caso no hubo ninguna chance de acercamiento, ni posibilidad de diálogo entre las partes para achicar las diferencias y evitar un juicio.

La idea de la defensa de Bullrich era desarrollar argumentos en la audiencia y buscar una solución con la ayuda del mediador, pero la contraparte prefirió cerrar el acto, considerándolo como una formalidad.

Bullrich dijo en LN+ que el Gobierno nacional había buscado obtener retornos para conseguir la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer. Y denunció que se le exigió la presencia de un socio local.

Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández, es también defensor de Cristina Kirchner Soledad Aznarez - LA NACION

“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, afirmó Bullrich.

Fuentes cercanas a Pro argumentan que no hubo una acusación personal contra el presidente en los dichos del Bullrich. Dicen que cuando habló de que Fernández “no podía ignorarlo” estaba haciendo “una apreciación subjetiva” y que “una sospecha puede tenerla cualquiera”.

Pfizer desmintió de manera “categórica” que el entonces ministro de Salud, o cualquier otro funcionario del gobierno de Fernández, le hubiera pedido coimas o la presencia de intermediarios como condición para adquirir las vacunas contra el Covid-19.

Bullrich, sin embargo, volvió a acusar a González García. “El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que digo yo, así que yo reafirmo mis dichos”, sostuvo en un hilo de Twitter, en el que reiteró críticas a la política sanitaria del Gobierno y a la falta de dosis para inocular a los argentinos. “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”, denunció la presidenta del Pro.

La respuesta

Dalbón aseguró que el daño de las acusaciones de la titular de Pro es “incalculable”. Dijo que, con más de 80.000 muertes, hablar de retornos o sobornos es “gravísimo”.

Fernández le respondió vía Twitter. “Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, escribió el Presidente.

Fue entonces cuando Fernández anunció que les había pedido a sus abogados que denunciaran en los tribunales a Bullrich por “tan vergonzosa difamación”.