“No miremos televisión”: una ministra de Axel Kicillof les hizo un curioso pedido a los jóvenes

Un día después de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntara contra los medios de comunicación por no “haber sido de ayuda” frente a “una situación tan trágica” como la pandemia, una ministra de su gabinete les pidió a los jóvenes que no miren televisión en los días previos a las elecciones.

En una búsqueda del voto de los adolescentes, la titular de la cartera de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, que se presenta como segunda candidata a senadora provincial, se sumó a las críticas de Kicillof, desde un encuentro de la juventud.

“Faltan muy pocos días para la elección, muchos de ustedes tienen más de 16 años y van a votar, les quiero hacer un pedido. No miremos ni los programas de televisión, ni las consignas que plantean algunos para desanimarnos. Quieren que nos gane el desánimo, nosotros somos peronistas, no nos va a ganar, porque nos hemos hecho cargo de esta situación”, dijo García.

Además, fue contra la oposición y cuestionó la gestión del expresidente Mauricio Macri: “La pasamos muy mal cuatro años, sus papás, sus hermanos la pasaron muy mal. Probablemente si no hubiéramos tenido pandemia, el gobernador, que se puso al hombro esta provincia con miles de sueños para concretar, hoy ya estaríamos mucho más velozmente en carrera”.

En ese acto en el club municipal de Lagomarsino “Diego Armando Maradona”, García estuvo acompañada por el gobernador bonaerense y el exministro de Salud del mismo distrito Daniel Gollán, segundo en la lista del Frente de Todos en la Provincia, a continuación de Victoria Tolosa Paz.

En un encuentro en Olavarría, Kicillof, tal como García, había cuestionado el rol de la prensa durante la pandemia por Covid-19. “Ante una situación tan trágica, tan excepcional, tan dramática, difícil, en esos momentos uno pensaba que en la opinión pública, en lo comunicacional, debería haber sido de ayuda, de colaboración, de acompañamiento. Es como si a uno le toca atravesar una guerra, un terremoto, un incendio, y tuviera siempre a alguien al lado con los brazos cruzados, mirada circunspecta, criticando, enojándose. Diciendo: ‘Che, el incendio se apaga así’ y dando indicaciones y diciendo: ‘Este inútil’”, planteó el gobernador.

Y continuó: “Hemos tenido una parte de los medios de comunicación, lamentablemente y de la oposición política que creo que no estuvo a la altura de la complejidad y de la angustia que generó la pandemia. Relataron, criticaron, se enojaron, incentivaron el odio, señalaron. Les pregunto: ¿Por qué no agarraron un balde de agua y ayudaron?”.

“Hubiera sido una buena oportunidad para aquellos profetas del odio, aquellos que disfrutan, buscan o lucran de las divisiones, ayudaran más, que pusieran un poquito más el hombro, que acompañaran más, en vez de andar diciendo: ‘Esa vacuna no me gusta, esa vacuna es veneno, por qué no traen la otra, por qué no llegan más rápido’. Hubieran hecho un poquito de solidaridad e ido a buscar ellos alguna vacuna, una vacuna en la República Argentina, una en la provincia de Buenos Aires para ayudar”, cerró Kicillof.

