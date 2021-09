“Es como un Clio con alas”: la comparación de Axel Kicillof de su auto de campaña con el avión provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó hoy de un acto de campaña con los principales candidatos bonaerenses del Frente de Todos en el que hizo una comparación entre las aeronaves oficiales y el auto que utilizó para su campaña a gobernador en el 2019.

En Olavarría, el mandatario bonaerense comenzó su discurso diciendo: “Hace unos días nos habíamos comprometido a venir a Olavarría, pero teníamos muchas actividades. Íbamos a venir en el avión de la provincia de Buenos Aires, al que yo le llamo ‘el Clio con alas´. Es un avión, que no sé si cualquiera se subiría. Acá tengo algunos que me dicen que no. Caen dos gotas y ya no sale, pero no pudimos venir”.

Entre risas, el mandatario siguió: “Anoche y esta mañana veíamos el pronóstico y pensábamos que, de nuevo, vamos a tener que dejar esperando y sin poder cumplir lo dicho a Olavarría, porque de nuevo se puso mal el tiempo. Entonces, agarramos el auto y vinimos por ruta. Azul, Olavarría y vamos a dormir hoy en Olavarría y a compartir”.

Según la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial, la provincia de Buenos Aires cuenta con siete aeronaves: cuatro son helicópteros y tres son aviones.

Cómo son los tres aviones

Uno es un Cessna C-208, Grand Caravan, con matrícula: LV WYZ - LV WMI. Se trata de un avión turbohélice no presurizado con dos tripulantes, camilla y tres acompañantes. También se puede adaptar para que viajen dos tripulantes y siete pasajeros, con opción a 12.

Tiene una velocidad promedio de 315 kilómetros por hora, una autonomía de 5:30 horas y un techo operativo de 12.000 pies que se puede ver limitado a la disponibilidad de oxígeno.

Cessna C-208 - Grand Caravan - LV WYZ - LV WMI PBA

La otra aeronave es un Beechcraft modelo King Air B-200, cuya matrícula es LV ZRG. Con una capacidad de siete a nueve pasajeros, puede volar a un máximo de 550 kilómetros por hora a una altitud máxima de 8500 metros. Puede recorrer con una sola carga de combustible 2100 kilómetros, con una reserva de 45 minutos.

Avión Beechcraft King Air B-200 - LV ZRG PBA

El tercero es Cessna, modelo C-550 Citation II, con matrícula: LV WEJ. Se trata de un avión Bi-turbina presurizado donde pueden viajar dos tripulantes, camilla y tres acompañantes. En la configuración ejecutiva, se pueden desplazar dos tripulantes y siete pasajeros.

La velocidad promedio es de 630 kilómetros por hora, con una autonomía de 4:30 y un techo operativo de 43.000 pies (o 13.000 metros).

Cessna C-550 - Citation II - LV WEJ PBA

Los peronistas y el amor

En otro tramo de su discurso, Kicillof también se metió, en forma elíptica, en la polémica en torno al sexo y el partido justicialista. “A los peronistas nos gustan los actos, nos gusta compartir, nos gusta abrazarnos y paro acá, porque si no se arma un despelote”, dijo, tras lamentarse por la reducida concurrencia al evento.

También volvió a criticar a la oposición y a los medios de comunicación y, para ello, utilizó una analogía sobre un incendio: “Ante una situación tan trágica, tan excepcional, tan dramática, difícil, en esos momentos uno pensaba que en la opinión pública, en lo comunicacional, debería haber sido de ayuda, de colaboración, de acompañamiento. Es como si a uno le toca atravesar una guerra, un terremoto, un incendio, y tuviera siempre a alguien al lado con los brazos cruzados, mirada circunspecta, criticando, enojándose. Diciendo: ‘Che, el incendio se apaga así’ y dando indicaciones y diciendo: ‘Este inútil’”.

El mandatario siguió: “Hemos tenido una parte de los medios de comunicación, lamentablemente y de la oposición política que creo que no estuvo a la altura de la complejidad y de la angustia que generó la pandemia. Relataron, criticaron, se enojaron, incentivaron el odio, señalaron. Les pregunto: ¿Por qué no agarraron un balde de agua y ayudaron?”.

“Hubiera sido una buena oportunidad para aquellos profetas del odio, aquellos que disfrutan, buscan o lucran de las divisiones, ayudaran más, que pusieran un poquito más el hombro, que acompañaran más, en vez de andar diciendo: ‘Esa vacuna no me gusta, esa vacuna es veneno, por qué no traen la otra, por qué no llegan más rápido’. Hubieran hecho un poquito de solidaridad e ido a buscar ellos alguna vacuna, una vacuna en la República Argentina, una en la provincia de Buenos Aires para ayudar”, cerró Kicillof.

LA NACION