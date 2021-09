Victoria Tolosa Paz se manifestó en contra de una ley de “ficha limpia” para los condenados por corrupción

La precandidata a diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, se manifestó en contra del debate en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley de ficha limpia para condenados por hechos de corrupción.

“El proyecto no lo vi desarticulado, pero no estoy de acuerdo porque el espíritu de eso refleja un paso que la Argentina tiene que discutir antes: quién juzga, quién imputa y quién procesa. [Con la ley] por ejemplo, Daniel Gollan no podría ser candidato”, expresó la oficialista anoche en A24 y agregó: “Sobre un sistema judicial que suele imputar y procesar bajo denuncias según el calor (sic) político, creo que nos conviene discutir qué Justicia nos merecemos para luego, con esas certezas, avanzar con todo lo demás. Si no, estaríamos limitando la participación democrática de hombres muy capacitados que han sido víctimas de la persecución”.

A continuación, el periodista Luis Novaresio le consultó si mantendría su postura en caso de que el proyecto afectase únicamente a postulantes con condenas en primera instancia ratificadas por la Cámara. Esta situación sería muy diferente a la planteada por Tolosa Paz, dado que el exministro de Salud, Daniel Gollan, únicamente fue procesado en la causa judicial por el plan Qunita.

“Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Estamos ante una debilidad de la Justicia que puede ser utilizada para limitar la participación democrática de hombres muy formados y honestos. Pongo el caso de Gollan porque a mí me sorprende cuando veía en el ataque que sufrió él, Nicolás Kreplak -hoy ministro de la Provincia- y el equipo cuando asumió con mucha velocidad y escaló el plan Qunita bajo la presidencia de [Mauricio] Macri y de [María Eugenia] Vidal”, replicó la precandidata e insistió: “Si esa ley estaba vigente Gollan no podía acompañarme en la lista. Por eso creo que puede discutirse después de que discutamos que justicia queremos”.

La pregunta de Novaresio surge a partir de la propuesta de la precandidata a diputada de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que frente al “hartazgo” social con la dirigencia política y el objetivo de “terminar con los privilegios” planteó debatir una iniciativa de ficha limpia para condenados en delitos de corrupción.

La exgobernadora bonaerense hizo la propuesta a fines de agosto, en un acto de campaña en el que también se comprometió a trabajar para la eliminación de las jubilaciones de privilegio en el Estado y atar los salarios de diputados y senadores a la actualización de las jubilaciones. Además, dijo que planteará la extinción de dominio , para que “los fondos recuperados por delitos de corrupción puedan ser destinados a emergencias”, entre otras iniciativas de índole diversa.

LA NACION