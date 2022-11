“No nos van a parar”: Horacio Rodríguez Larreta denunció que debió hacer una reunión en la calle en José C. Paz porque “apretaron” al dueño del bar

escuchar

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sigue en su recorrida por la provincia de Buenos Aires y esta tarde contó que debió hacer una reunión en la calle luego de que fuera “apretado” el dueño del bar que había cedido su local para el acto proselitista.

A través de sus redes sociales, el mandatario porteño que aspira a una candidatura presidencial, contó: “Hoy en José C. Paz apretaron al dueño del bar donde me iba a juntar con los vecinos para que no hagamos la reunión. Nos juntamos en la calle. No nos van a parar. Vamos a cambiar la provincia y todo el país”.

Junto al mensaje, se ve un video de Rodríguez Larreta junto a un grupo de personas en la calle en el que cuenta: “Alguien se enteró que hacía esta reunión acá y lo llamó al dueño de Super Pat y le dijo ‘no se hace esa reunión’”.

En la calle del partido comandando por el peronista Mario Ishii, el mandatario porteño siguió: “Yo también me pongo en el lugar del dueño porque, seguramente, tiene mucha gente y muchas familias que trabajan. Por eso, no puede arriesgar a que mañana le cierren el lugar”.

“Tampoco es culpa del dueño. Es una forma de hacer política que tiene que terminar en la Argentina. Basta de aprietes. ¡Basta! Terminemos con esto. Terminemos con la inseguridad, terminemos con las mafias, terminemos con el narco”, sumó Rodríguez Larreta.

En el video agrega: “Vamos a respetar el espíritu de la reunión y, aunque sea acá parado, yo quisiera escuchar a alguno de ustedes que nos cuenten cuál es la realidad del barrio, del municipio, de la Provincia”.

