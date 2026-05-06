Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes

La senadora Patricia Bullrich reclamó esta noche al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones a Eduardo Feinmann, en el canal A24.

Ante las revelaciones sobre su patrimonio y la apertura de una investigación judicial, Adorni aseguró en diversas oportunidades que presentaría su declaración jurada el 31 de mayo, al filo del plazo legal, con la actualización requerida.

Desde el surgimiento del escándalo, hace más de cuarenta días, es la primera vez que una figura oficialista de la dimensión de Bullrich marca diferencias con un asunto tan sensible en lo más alto del poder libertario.

Antes de hablar en la TV, Bullrich participó de la actividad de comisiones en el Senado SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

Bullrich dijo que con la presentación de la declaración jurada, quedará en claro si Adorni “puede demostrar o no puede demostrar” de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario.

“Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior", insistió.

Bullrich sostuvo que para Adorni “ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes mejor, porque sino el gobierno se empantana”. Ese mismo concepto deslizan otros funcionarios molestos por el caso del jefe de Gabinete.

“Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible. El tiene en sus manos la herramienta para hacerlo”, remarcó Bullrich, que además dijo que habla de estos temas con “sinceridad” con el presidente Javier Milei.

La jefa del bloque oficialista del Senado advirtió que “estirar esto es una agonía y no tiene sentido”. Hizo notar que “ya se abrió el plazo para la declaración jurada de bienes, la presenta y el Presidente decidirá qué hacer al respecto”.

“Si los números están correctos todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo. Si no es así, será la Justicia la que determine frente a esa discordancia qué conducta toma”, dijo la exministra de Seguridad.