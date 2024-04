Nueva baja en el Gobierno: renunció la subsecretaria de Trabajo, Mariana Hortal Sueldo

Escuchar

Una funcionaria de la subsecretaría de Trabajo renunció a su cargo, en medio de un día agitado por los reclamos ante cientos de despidos en el Estado. Se trata de Mariana Hortal Sueldo quien presentó su salida por motivos personales, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

“Fue una decisión personal. Ella vino con [Omar] Yasin y no quiso seguir en la gestión”, confirmaron desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello a este medio sobre la renuncia de la subsecretaria de Trabajo.

Hortal Sueldo mantenía además lazos con el exministro de Trabajo Jorge Triaca, a quien asesoró cuando fue diputado del PRO, y luego desembarcó en la Secretaría de Trabajo de la mano del exfuncionario Omar Yasín.

Fuentes cercanas al exsecretario de Trabajo detallaron que tras la salida de Yasin, Hortal Sueldo había pedido su renuncia pero desde el ministerio le solicitaron que se quedara, entre otros motivos, porque contaba con la potestad de “la firma”, en medio de un contexto de retraso de nombramientos de funcionarios.

Según destacaron, Hortal Sueldo solicitó su renuncia a mediados de marzo con la salida intempestiva de Yasin, luego que el presidente Javier Milei lo responsabilizara por la crisis que estalló el fin de semana cuando se descubrió que tanto el mandatario como los ministros y altos funcionarios del Estado habían recibido un aumento del orden del 48% de sus sueldos, a contramano del discurso de austeridad que empuja la Casa Rosada.

Tal como publicó LA NACION, Yasin ya se había desempeñado en la gestión de Mauricio Macri como director del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, bajo las órdenes de Jorge Triaca. En la gestión porteña del Pro ocupó el cargo de director general de Ferias y Mercados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Su llegada al actual gobierno nacional había sido sorpresiva, porque Milei en primer lugar había sugerido que en Trabajo desembarcaría Gustavo Morón, otro exfuncionario macrista.

La salida de la número dos de Cordero se da tras una jornada de intensos reclamos en distintos organismos del Estado, centralizados en la cartera de Trabajo donde se registraron ingresos masivos conducidos por el Secretario General de ATE Rodolfo Aguiar.

Desde las 8.30, sindicalistas y trabajadores públicos iniciaron entradas escalonadas a los edificios federales, que reportaron un operativo de custodia especial. El plato fuerte fue en la Secretaría de Trabajo, tal como adelantó LA NACION, pero también hubo tensión en el Inadi.

Al momento, la cartera de Trabajo es uno de las secretaría dependientes del Ministerio de Capital Humana donde se concentran mayor cantidad de cesantías de contratos anticipadas por el Gobierno.

Un 24% del recorte anunciado por el Gobierno fue llevado adelante por el megaministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Se trata de 3611 cesanteados, sobre los 15.000 contratos no renovados en el ámbito estatal, con exclusión del PAMI o empresas públicas.

En el caso de Trabajo la reducción fue del 13% de los contratos puestos en revisión, que se tradujo en 517 empleados desvinculados de sus tareas. Uno de los criterios esgrimidos por Capital Humano en relación a las bajas dentro de la Secretaría de Trabajo fue “la desvinculación de personal cuya única función era la militancia política interna o externa”. Desde el ministerio de Pettovello argumentaron que las cesantías también recayeron sobre empleados con “niveles significativamente bajos de productividad”, o en algunos casos “sin funciones”.

“Trabajo es una cartera muy politizada, pero eso no hace a la gestión técnica, en lo personal encontré una planta profesional muy buena”, precisó una fuente con gran conocimiento del ministerio. “Que hay militancia la hay, no lo voy a negar, pero no es para dar de baja más de 500 contratos”, aclaró.

Noticia en desarrollo