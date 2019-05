Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2019 • 21:16

La difusión de nuevas escuchas telefónicas entre exfuncionarios presos y operadores políticos reforzaron que el kirchnerismo sabía de la denuncia por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli , nueve días antes de que la causa se activara en el juzgado de Dolores.

Los audios, dados a conocer por el programa La Cornisa que conduce Luis Majul , revelan que Roberto Baratta , exmano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido ; el exembajador ante el Vaticano Eduardo Valdés; el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi , y el exfuncionario Carlos Zelkovicz, tenían conocimiento de algo "muy importante" que podía "ayudar a todos" los involucrados en la causa de los cuadernos de las coimas . También se menciona que estaba al tanto "Vivoresky", una persona que el programa televisivo asoció con el periodista Horacio Verbitsky, quien en ese entonces publicó en el sitio El cohete a la Luna los vínculos entre Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli.

Los diálogos hacen referencias en código al Instituto Patria ("El Instituto"), a Oscar Parrilli , a Cristina Kirchner ("la señora"), al juzgado de Alejo Ramos Padilla ("Dolores") y a lo que se interpreta como la sede central de la AFI ("25 de mayo", por su dirección). Las escuchas pertenecen a intervenciones telefónicas legales ordenadas en la causa que investiga al presunto narcotraficante Mario Segovia y también se encuentran registradas en la denuncia iniciada por Elisa Carrió , Paula Oliveto y Mariana Zuvic en el tribunal de Dolores sobre la existencia de una operación del kirchnerismo para desacreditar la causa de los cuadernos.

En el programa trascendieron 12 audios. El primero data del 19 de enero (nueve días antes de la denuncia) y le siguen otros tantos de días posteriores en los que se habla sobre la denuncia efectuada, de la reacción del juez Ramos Padilla y del impacto mediático esperado. El último audio es del 9 de febrero.

En la primera conversación, Baratta habla con Zelkovicz y dice: "Hay una versión que en este instituto tienen algo muy importante que van a hacer en los próximos días. En la misma causa que puede ayudar a todos...". En su respuesta, Zelkovicz le dice: "Me llegó el rumor de que hay una bomba dando vueltas".

En esa fecha, la causa todavía no se había iniciado. Baratta le responde que se había enterado de los movimientos porque lo había ido a visitar un abogado. "Me enteré ayer porque vino el 'boga' de él, que es el 'boga' de ella y me lo comentó", dice.

La segunda escucha, del 18 de enero, tiene como protagonistas a Schiavi y Valdés y se da poco después de la detención del exsecretario privado de Cristina Isidro Bounine. Schiavi pregunta si el "ambiente" estaba "movido" y le transmite su preocupación por la situación de Bounine, pero Valdés le responde que se quede tranquilo. "Operativo 'puf'. [Claudio] Bonadio , Stornelli 'Puf'", dice.

En otra escucha del mismo día, Valdés le ratifica a Schiavi lo que le dijo antes y le da más información. "¡Puf es puf, ¡puf es puf!, el otro domingo Vivoresky... no este domingo, el otro. ¡Puf pero puf puf! Stornelli se va a la c... de su madre con el otro", dispara.

En los días siguientes, Baratta y Zelkovicz vuelven a hablar en varias oportunidades. El segundo le dice al detenido que "Dolores" se estaba "moviendo mucho últimamente" y le cuenta el avance de la presunta operación. "Después te cuento bien todo. Voy a tener una audiencia con un tipo que está muy cerca de la señora, pero antes voy a pasar por 25 de mayo para chequear algunas cosas. (...) Todo está preparado para que choque el tren", dice.

Un día antes del inicio de la causa, las escuchas mencionan movimientos en el Instituto Patria y a Parrilli ("viejo inutil", le dicen). Un día después hay preguntas sobre el "temperamento" que podría "adopta la señora".

Una vez iniciada la causa, Zelkovicz le dice a Baratta que "Ramos Padilla agarró viaje", mientras se preguntan sobre el impacto mediático de la denuncia.