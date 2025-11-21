Nuevos gestos y decisiones profundizan la frialdad en la relación del Gobierno con la Iglesia

Mientras el presidente Javier Milei afianza su acercamiento con los pastores evangélicos, con quienes compartió a comienzos de este mes una oración en la Casa Rosada, en un clima festivo, y con la comunidad judía, al recibir en su despacho al Gran Rabino de Israel, David Yossef, se mantiene la frialdad en el vínculo del Gobierno con la Iglesia Católica.

Los lazos parecen cortados. El líder libertario no ha recibido en todo el año a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, que asumieron hace ya doce meses, y a eso se suma la reciente denuncia del obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, quien hizo pública la exigencia de Vialidad Nacional de un pago de $580.000 para autorizar el recorrido de una peregrinación por la ruta nacional 12. El administrador general del organismo oficial es Marcelo Jorge Campoy, un funcionario con experiencia, que ocupó el mismo cargo durante la presidencia de Carlos Menem.

“Nos sorprendió pagar más de medio millón de pesos, Vamos a averiguar jurídicamente cuál es el fundamento. No hay ningún antecedente”, reveló el obispo Martínez frente al insólito canon requerido para permitir que los fieles marchen al santuario de Nuestra Señora de Loreto.

La conducción del Episcopado, encabezada por su presidente, el artzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo Conferencia Episcopal Argentina

Este cortocircuito se registra en medio de una fuerte preocupación de sectores eclesiásticos por el retiro de oficinas del Estado que tenían una extendida presencia en villas y barrios populares, como la Anses, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) e, incluso, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre otros organismos.

En los dos primeros años del gobierno libertario cerraron más de 20 oficinas de la Anses en la provincia de Buenos Aires y más de 80 Centros de Acceso a la Justicia que funcionaban en todo el país, muchos de ellos en villas y barrios populares. Allí los vecinos podían tramitar documentación personal, gestionar jubilaciones, pensiones y programas sociales. Conformaban un sistema de atención legal primaria. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció que el presupuesto para estos centros, que entre 2016 y 2022 atendieron más de 1,3 millones de consultas, es hoy un 66% más bajo que en 2023.

La preocupación de la Iglesia se sustenta en que el retiro del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de “Estado paralelo”, coinciden distintas voces consultadas por LA NACION.

En una entrevista con la corresponsal de LA NACION en Italia, el arzobispo de Mendoza y presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Daniel Colombo, ratificó que la conducción de la Iglesia no fue recibida aún por el Presidente y expresó sus dudas por la “letra chica” del respaldo económico de Estados Unidos al gobierno argentino.

En otro andarivel, en medio de los cambios acontecidos en la Cancillería, aún no está resuelta la continuidad del secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, dirigente libertario que había desarrollado un canal de diálogo con el papa Francisco, quien lo recibió en una audiencia privada en el Vaticano en octubre de 2024, seis meses antes de su muerte. Sotelo fue elegido diputado provincial en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y fuentes cercanas al funcionario dejaron trascender que aún no hay una definición sobre si accederá a la banca o continuará en el Poder Ejecutivo.

El padre Nicolás "Tano" Angelotti, referente de las parroquias de villas y barrios populares de La Matanza, reclama la presencia del Estado en zonas de alta vulnerabilidad Obispado de San Justo

“Este gobierno desmanteló la red de asistencia del Estado nacional en los barrios populares, lo que tiene un significado muy fuerte. La Anses es la protección de los más pobres. Tenerla cerca es una cosa, tenerla lejos, es otra”, planteó el padre Nicolás “Tano” Angelotti, párroco de la iglesia San José, de San Justo, y referente de los curas de villas y barrios populares de La Matanza. Una de las últimas sedes cuyo cierre se anunció es la que atendía en el Mercado Central.

En diálogo con LA NACION, Angelotti advirtió que el retiro del Estado se refleja, además, en los recortes de las provisiones a los comedores comunitarios, aunque en el Gobierno justifican la medida con el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasó de $78.502, en febrero, a $119.714, en octubre.

Distanciamiento y cálculos políticos

Distintos analistas de la realidad eclesiástica consultados por LA NACION perciben los signos de distanciamiento entre el gobierno de Milei y la Iglesia.

“No se percibe una gran empatía. Milei es una figura muy disruptiva y pareciera que para él no es fácil generar un acercamiento y mantenerlo”, definió el periodista José María Poirier, director de la revista Criterio. Otras voces se preguntan hasta qué punto las autoridades de la Iglesia agotaron los caminos para tener una buena llegada a la administración libertaria.

Para el profesor Roberto Bosca, doctor en Derecho y conocedor de la historia de la Iglesia, el cortejo de Milei a los evangélicos se inscribe en “una confluencia de intereses, como el rechazo a la ideología de género y a valoraciones comunes del ideario conservador”. Consultado por LA NACION, sostuvo que la necesidad del Gobierno de aumentar su caudal electoral se funda en el crecimiento de los evangélicos en América Latina, imitando a Jair Bolsonaro en Brasil. Bosca advirtió, no obstante, que “en la Argentina existe un límite, porque el crecimiento de esta comunidad es sensiblemente menor que en otros países de la región”.

Karina Milei, en el encuentro con los pastores de iglesias evangélicas en la Casa Rosada Presidencia

Sintonía con el mundo evangélico

Según pudo saber LA NACION, el vínculo del gobierno de La Libertad Avanza con las organizaciones evangélicas se fortaleció a través de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del líder libertario. En su visita a la Casa Rosada, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) agradeció la iniciativa que permitió proclamar el Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. Además del Presidente y de Karina, estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Ya el año pasado habían celebrado la sanción de la ley con un encuentro en el Palacio Libertad.

Se trata de un universo de fieles que representa el 15,3% de la población (siete millones de personas), según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas realizada por el Conicet en 2019. La sintonía entre evangélicos y libertarios remite a la inserción de esa comunidad religiosa en la vida política del Brasil, donde esa comunidad comprende el 26,8% de la población. Se la asocia principalmente con el expresidente Jair Bolsonaro, pero existen canales de diálogo con el actual mandatario, Lula Da Silva.

Las iglesias evangélicas en la Argentina concentran la tarea social en el trabajo en comedores, centros de rehabilitación, hogares de niños y mujeres en situación de vulnerabilidad, asistencia espiritual en cárceles y la reinserción de los internos que recuperan su libertad, además de contención emocional y de salud mental, entre otras acciones”, enumeró el pastor Jorge Gómez, director ejecutivo de Aciera.

Son trabajos y misiones que los obispos y sacerdotes despliegan históricamente en todo el país y que se mantienen, a pesar de la fría relación el Gobierno.

Las críticas de la Iglesia

En lo que va del año, la Iglesia cuestionó al gobierno de Milei por distintos frentes de tormenta, como el conflicto con los médicos y empleados del Hospital Garrahan, a quienes el presidente del Episcopado envió en junio pasado una carta de apoyo. En esa nota, el arzobispo Colombo adhirió a los reclamos salariales del personal y denunció “la desatención del Estado a la pediatría y los sectores vulnerables”.

La comisión ejecutiva del Episcopado advirtió, además, que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, en una toma de posición cuando el conflicto en el área comenzaba a escalar.