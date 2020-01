OCDE: para el Gobierno, es "razonable" que Trump recomiende a Brasil

En la Cancillería aseguran que ingresar al organismo "hoy traería más complicaciones que beneficios"

La recomendación que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hará a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que acepte el ingreso de Brasil a esa entidad no sorprendió al gobierno de Alberto Fernández.

"Es una decisión lógica. [Jair] Bolsonaro es un trumpista de la primera hora, y es totalmente lógico que Brasil ocupe ahora ese lugar. Para nosotros, ingresar en la OCDE hoy traería más complicaciones que beneficios", afirmaron a LA NACION desde la cancillería que encabeza Felipe Solá.

Ni bien trascendió que Trump dejaría de recomendar el ingreso de Argentina a la OCDE, como lo hizo en el final del gobierno de Mauricio Macri a través de su secretario de Estado Mike Pompeo, desde la Cancillería evaluaron el cambio como "razonable", en el actual contexto político de la región. " El año pasado Trump apoyó a la Argentina y no pasó nada. Bolsonaro se sintió legítimamente enojado y ahora lo benefician con esa recomendación, aunque el trámite es muy complejo", continuaron las fuentes oficiales.

La necesidad de contar con el aval de los 36 países miembros (entre ellos Chile y Colombia), y sobre todo las exigencias en materia económica (reformas laborales, previsionales y tributarias en el contexto de una economía de mercado abierta), confluyen, para el Gobierno, en dejar de enfocarse (como lo hizo la gestión macrista) en intentar ingresar a la OCDE. " Se establecen condiciones que la Argentina no está en condiciones de cumplir en este contexto económico precario que estamos pasando", agregó una fuente oficial.

La explosión social vivida por Chile a fines del año pasado es, para el Gobierno, una muestra de que el ingreso a la OCDE no garantiza "bienestar" para sus integrantes. "Chile era el emblema de los beneficios que podrían venir para los países que se incorporaran, y ahora eso está por lo menos en duda. Y Colombia, a quien le dieron el ingreso, todavía no formalizó porque no cumplió con todo lo que se le pide", afirmaron fuentes diplomáticas.

En el Gobierno asegura que la decisión del gobierno norteamericano "no cambia" el estado de las relaciones diplomáticas con Washington. A pesar de los cortocircuitos por la presencia de funcionarios del Nicolás Maduro en la asunción de Fernández, o las actividades políticas de Evo Morales en el país, la Casa Rosada espera el crucial respaldo de Trump en las inminentes negociaciones con el FMI.