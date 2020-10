El exjefe la AFI había acusado a los fiscales luego de que le tomaran declaración a dos cueveros brasileños que lo vincularon con operaciones del Lava Jato Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

Iván Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 18:26

El juez Daniel Rafecas volvió a dictar hoy el sobreseimiento de los fiscales Sergio Rodríguez y Federico Delgado, que habían sido acusados por el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, después de que le tomaran declaración testimonial a los cueveros brasileños Alberto Youssef y Leonardo Meirelles, arrepentidos del caso conocido como Lava Jato.

Arribas denunció que los fiscales habían incurrido en un delito por no haberle tomado juramento de verdad antes de que Meirelles acusara al entonces jefe de los espías de haber recibido transferencias bancarias por US$850.000 en una cuenta suiza, en operaciones supuestamente vinculadas Lava Jato brasileño.

Después de un largo trámite dentro de los tribunales de Comodoro Py, el juez Rafecas volvió a dictar hoy el sobreseimiento de los funcionarios después de que la Cámara Federal ordenara en 2018 reabrir el expediente por considerar su resolución favorable a los fiscales como prematura.

"Considero que la hipótesis acusatoria no encuentra fundamento y que no puede concluirse que los nombrados hayan infringido norma penal alguna", consideró Rafecas. El magistrado consideró que los fiscales no incurrieron en ningún delito porque el Código Procesal Penal "prevé expresamente que no corresponde exigir el juramento de decir verdad a los testigos cuando hubieran sido condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo".

El fiscal Federico Delgado Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio

Rafecas agregó: "Ante la notoria vinculación entre ambas investigaciones, resulta razonable que los fiscales Delgado y Rodríguez hayan considerado que Youssef y Meirelles se encontraban alcanzados por la excepción que prevé la norma aludida. De este modo, los fiscales aquí imputados trataron de evitar que los ciudadanos brasileños se vean obligados a declarar contra sí mismos".

Como parte de las medidas de prueba, el juez le tomó declaración testimonial de varios de los empleados que participaron de la testimonial, pero rechazó parte de las pruebas solicitadas por la defensa de Arribas, como el pedido de un exhorto a Brasil para comprobar que Meirelles efectivamente ya había sido juzgado por un delito similar en ese país al considerar que se trata de un hecho que ya había sido acreditado en un expediente conexo.

Rafecas había sobreseído a Rodríguez y Delgado después de que el fiscal Gerardo Pollicita pidiera que la acusación de Arribas fuera desestimada. El entonces jefe de los espías se constituyó como querellante a instancias de la Cámara Federal y ese mismo tribunal ordenó -tras su apelación- la reapertura del caso.

Mauricio Macri y Gustavo Arribas, durante la jura del exjefe de la AFI Fuente: Archivo

Delgado y Rodríguez fueron los fiscales que reunieron la prueba que se utilizó para procesar a exfuncionarios de AySA, intermediarios y empresarios por irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa pública de aguas que ejecutó la empresa brasileña Odebrecht.

Dentro de ese expediente, justamente, los fiscales pidieron tomarle declaración a los cueveros brasileños, que ya habían colaborado con la justicia de ese país dentro del Lava Jato.

Meirelles dijo ante los fiscales que Arribas había recibido $850.000 en una cuenta en Suiza, mientras vivía en Brasil como representante de jugadores de fútbol. La información, que había sido publicada antes por LA NACION, fue ratificada por la Policía Federal de Brasil, que sostuvo que Arribas recibió el dinero a través de una estructura montada para evadir y blanquear a través de sociedades pantallas y cuentas offshore.

Conforme a los criterios de Más información