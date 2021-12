Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley para que los protectores solares sean gratuitos

La legisladora porteña Ofelia Fernández presentó un proyecto de ley “de concientización e intervención sobre la exposición a rayos UV y prevención del cáncer de piel”, que busca que “el protector solar no sea considerado estético, sino un medicamento para la prevención de enfermedades”; lo cual -subrayó- haría que “haya acceso gratuito para quien lo necesite”.

La dirigente del Frente de Todos encabezó este programa, llamado Sol BA, junto a la influencer y cosmetóloga Daniela López, más conocida como Dadatina, quien en sus redes sociales pidió que la gente se haga eco de la propuesta con el hashtag #LeyDeProteccionSolar y se lo comparta al funcionario político que pertenezca al partido con quien cada quien se identifique. “La grieta acá no tiene nada que ver: esto es para todas las personas”.

En un video difundido por ambas, Dadatina explica que “el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común entre los seres humanos”, que “estar al sol es uno de los principales desencadenantes” y que la manera de prevenirlo es con el protector solar, y la cosmetóloga subraya: “No se usa para que no te quemes o para que no te arda la piel en un día de playa. Tampoco tiene como objetivo conseguir broncearte de una manera más estética”. Y entonces lanza: “Debería ser considerado un medicamento destinado a la prevención de enfermedades y no un cosmético más de la góndola”.

Entonces, irrumpe Ofelia Fernández cuestionando el valor de estos productos “indispensables”, los cuales -dice- tienen “precios muy por encima de la inflación y ni hablar del aumento de los salarios”. Ahí apunta directamente contra las obras sociales: “Lo consideran algo estético y de esta forma logran no hacerse cargo de un descuento o de su cobertura”. Añade que la salud pública tampoco garantiza su acceso gratuito, y concluye: “La salud es un derecho y todos deberían poder cuidarse aunque no puedan pagarlo”.

“Si existe una enfermedad que representa un problema de salud pública y hay un método científicamente validado para prevenirlo, ahí tiene que intervenir el Estado”.

Por esto, en el primer artículo del proyecto presentado señalan: “La presente ley tiene por objeto desarrollar acciones de difusión, concientización y prevención del cáncer de piel desde una perspectiva integral de la salud, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental”.

Sumado a esto, establecen que el gobierno de la Ciudad “debe distribuir de forma gratuita, efectiva e irrestricta protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor”.