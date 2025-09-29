Ofelia Fernández salió al cruce de Myriam Bregman por sus críticas al armado electoral del peronismo

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández salió al cruce este lunes de la exdiputada nacional Myriam Bregman por sus críticas al armado electoral del peronismo de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre y la falta de autocrítica dentro del espacio. “De mil amores, ¿el FIT para qué sirvió?“, ironizó Fernández.

Durante su paso por Cómo La Ves (Futuröck), Bregman analizó la conformación de las listas de Fuerza Patria para los próximos comicios. “El peronismo se fue con la cola entre las patas. Ganó Milei. Si ya no sirvieron para enfrentar a la derecha con el mismo personal político... Itaí Hagman [cercano a Juan Grabois y miembro del Frente Patria Grande] fue candidato hace dos años también... Es el mismo personal político. Si mirás el resto de la lista, incluido [Jorge] Taiana, son todos exministros de Alberto [Fernández]...“, remarcó.

Luego, hizo una mención especial a Grabois: “Él no habrá sido funcionario pero dirigía la política de vivienda, tenía diputados, tenía diputados en la Comisión de Presupuesto. Pará. No fue funcionario él. Pero estaba en el gobierno de Alberto Fernández. No podés decir ahora ‘yo no tuve nada que ver, fue mi amigo’”.

Entre risas, chicaneó: “No me pongan un amigo así que diga ‘fue él’ como en la escuela. No, si vos estabas conmigo cuando tiramos la tiza, fuimos los dos. No fue uno solo. Así funcionaba en la escuela”.

Y embistió de lleno contra el dirigente social: “¿ésta es la autocrítica? No serviste para enfrentar a Macri, no serviste para revertir lo que había hecho el Pro, terminó ganando la ultraderecha. No serviste para enfrentar a la ultraderecha en este año y medio. ¿Y ahora mágicamente a partir del 26 de octubre vas a servir?“

“No puedo entender ese razonamiento. Primero, porque las sociedad y quienes los votaron les piden una autocrítica. Hablá con cualquiera y te dice ‘el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre’. He preguntado qué conclusiones sacaron al respecto, a lo que muchos me dijeron ‘nos seguimos peleando’. Esto de ‘si querés hacerle daño al Gobierno, votá peronismo’ es una respuesta pedante y arrogante hacia su electorado”, completó Bregman.

Sus palabras no cayeron bien en Ofelia Fernández, quien recogió el guante y le reprochó a la exlegisladora nacional por el Frente de Izquierda Unidad: “Che, pero de mil amores. ¿El FIT para que sirvió? ¿Para sacarle 2,3 puntos en las presidenciales a cualquiera que le pueda ganar al psicótico de turno? Mucho mejor!“.

Che pero de mil amores, el fit para que sirvió? para sacarle 2,3 puntos en las presidenciales a cualquiera que le pueda ganar al psicotico de turno? Mucho mejor!!!! https://t.co/UQLDEUxnlq — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) September 29, 2025

Aun cuando Bregman no ofreció respuesta al planteo de Fernández, quien sí lo hizo fue Luca Bonfante, el excandidato a legislador porteño por el FIT-U. “Ofe, vos misma hace pocas semanas hablabas contra los armados políticos de siempre que no entusiasman a nadie. Podrás no compartir todas las ideas con la izquierda, pero estamos intentando construir otra cosa y Myriam es muy necesaria en el congreso. No es por ahí“, insistió.