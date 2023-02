“Operativo clamor” para que Alfredo Cornejo dispute la gobernación de Mendoza

escuchar

MENDOZA.- Ya es casi un hecho. Alfredo Cornejo, senador nacional y exgobernador de la provincia cuyana, está a un paso de ser nuevamente el candidato a la gobernación mendocina por el radicalismo . El regreso del hombre fuerte del partido se concretaría en los próximos días, generaron un correlato inevitable en el escenario nacional, donde que su nombre sonó con fuerza como partenaire de Patricia Bullrich (Pro) para la pelea presidencial. En las últimas horas comenzó a vitorearse con fuerza su nombre, en un gran “operativo clamor”, comandado por el actual mandatario, Rodolfo Suarez. Según pudo saber LA NACION de una fuente inobjetable de la UCR, la definición acerca de la candidatura de Cornejo se comunicará oficialmente esta semana.

Durante la mañana de este lunes, las redes sociales comenzaron con una catarata de mensajes, fotos y posteos con una sola premisa: el regreso de Cornejo a pelear por el Sillón de San Martín. De hecho, va por un hecho inédito en la democracia mendocina: retornar al máximo cargo ejecutivo en una provincia que no permite la reelección.

Suarez lo dejó plasmado en sus perfiles de las diferentes plataformas electrónicas, más allá de que todavía no hay una oficialización de la postulación. “Alfredo Cornejo es la persona indicada para impulsar la provincia en los tiempos que vienen”, expresó el gobernador de la alianza Cambia Mendoza, en un extenso posteo, apelando a diferentes hashtags donde se destaca la frase “hACe”, en un juego con las iniciales del exmandatario radical.

Desde hace 7 años Mendoza viene construyendo un nuevo Estado. Un Estado mejor pensado a partir del servicio a los ciudadanos y a sus fuerzas productivas. A partir del orden fiscal, la decencia, la austeridad y la profesionalidad. A partir de los valores mendocinos.#CambiaMendoza pic.twitter.com/wywgCpwrxq — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 6, 2023

La declaración de Suarez fue seguida por un sinnúmero de dirigentes del oficialismo local, quienes dejaron sus propias palabras y loas hacia el exgobernador. Por caso, los intendentes Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez, de Godoy Cruz y Capital, respectivamente, quienes también sueñan con la gobernación, fueron los primeros en sumarse al operativo.

“Alfredo es la persona indicada para darle impulso a la provincia en los tiempos que vienen. Tiene el liderazgo necesario para que Mendoza siga creciendo”, dijo Zalazar, también presidente de la UCR provincial. “Como dice Rodolfo Suarez, un buen gobierno debe ser seguido por otro buen gobierno, por eso les pido a todos los mendocinos y mendocinas que continúen acompañando a este equipo, para seguir construyendo junto a Alfredo Cornejo, la Mendoza que merecemos. #hACe”, posteó el cacique capitalino, quien irá por otro mandato comunal.

En tanto, el vicegobernador Mario Abed, quien podría regresar a la intendencia de Junín, pidió por Cornejo: “Ha sido y es un gestor fundamental y es el principal actor político para reafirmar la senda”. También dio su mensaje de apoyo la senadora nacional Mariana Juri. “Estamos seguros que Alfredo Cornejo superará los logros de su primera gestión”, señaló.

Por ahora, no se han expresado, al menos rápidamente como el resto, el exvicepresidente y exgobernador Julio Cobos, quien apoya la precandidatura del exdiputado nacional Luis Petri, así como el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien también anhela llegar al puesto máximo provincial.

Suarez hizo la primera y larga publicación, con frases destacadas, centrando el mensaje en su antecesor y posible sucesor en los próximos comicios, quien podría tener enfrente y por fuera de la alianza gobernante al líder del Pro en Mendoza, el diputado nacional Omar De Marchi, quien sueña con ser gobernador y amenaza con romper el frente . De ahí, el apuro del oficialismo en posicionar con fuerza la inminente candidatura de Cornejo.

“Desde hace 7 años Mendoza viene construyendo un nuevo Estado. Un Estado mejor pensado a partir del servicio a los ciudadanos y a sus fuerzas productivas. A partir del orden fiscal, la decencia, la austeridad y la profesionalidad. A partir de los valores mendocinos”, indicó el actual mandatario.

“En ese trayecto hemos hecho reformas profundas en todas las áreas de gestión. Y aunque hemos avanzado mucho sabemos todo lo que queda por hacer, porque el país conducido por el kirchnerismo se ha tornado un ancla para el progreso de la gente y de las economías regionales”, continúo en su publicación en las redes. “Junto a Alfredo Cornejo, a la mayoría de los intendentes de CM y a los partidos con vocación de construcción de nuestro Frente, hemos formado un equipo que viene demostrando ser efectivo para gobernar, pero también para ponerle un límite ejemplar a los atropellos del populismo”, añadió.

Frente a esa introducción en el hilo de Twitter, dejó en claro la motivación de la publicación. “Alfredo Cornejo es el mejor exponente de una generación de dirigentes con vocación por el servicio público. Tiene carácter y una gran experiencia. Sabe formar equipos y, sobre todo, puede liderar la esperanza porque tiene claro lo que aún falta por hacer y cómo hacerlo”, manifestó Suarez, y lanzó: “Por eso, creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos”.

Para cerrar su publicación, Suarez apeló a un juego de palabras para llamar a los mendocinos a votar por el principal hombre del radicalismo en tierra cuyana. “Por lo hecho, por lo que estamos haciendo y por lo que vamos a hacer, Alfredo es la persona indicada para impulsar la provincia en los tiempos que vienen. Porque Alfredo Cornejo es un hombre que desde la mañana hasta la noche #hACe por Mendoza”.