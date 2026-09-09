Oscar Ahumada, exfutbolista de River Plate, se alejó de La Libertad Avanza por sus diferencias con Pareja

El exfutbolista Oscar Ahumada decidió abandonar el partido de La Libertad Avanza (LLA), al que se había sumado en marzo para hacer su primera experiencia en política y con el objetivo de posicionarse como candidato a intendente de la localidad de Zárate, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que gobierna Pro.

Ahumada optó por comunicar su decisión a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales. “He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el partido de Zárate”, remarcó el hombre surgido en las inferiores del club River Plate y que llegó a jugar en la selección argentina.

Oscar Ahumada, junto al vice del Senado bonaerense, Gonzalo Cabezas, y Daiana Hergert

El exfutbolista y actual empresario evitó criticar públicamente a las autoridades de LLA en la provincia de Buenos Aires. Es más: les agradeció a “aquellos que le abrieron las puertas” del espacio que lidera Javier Milei a nivel nacional.

No obstante, según indicaron fuentes partidarias a LA NACION, Ahumada optó por irse de la fuerza libertaria por sus diferencias con la conducción de Sebastián Pareja, el lugarteniente de los Milei en Buenos Aires. Entusiasmado con la chance de pelear por la intendencia de Zárate, el exjugador había intensificado sus críticas a la gestión del jefe municipal Marcelo Matzkin, un leal a Cristian Ritondo (Pro).

Oscar Ahumada Oscar Ahumada

Dado que los altos mandos de LLA apuestan a converger con Pro en Buenos Aires en las elecciones de 2027 para apuntalar la eventual postulación a gobernador de Diego Santilli, Pareja y los suyos quieren una convivencia pacífica entre macristas y libertarios, sobre todo, en los distritos gestionados por amarillos.

Ahumada ignoró esa recomendación y profundizó la confrontación con Matzkin. Desde la cúpula de LLA le sugirieron que cuidara las formas a la hora de expresar sus discrepancias con el intendente. “Se fue solo. No entendió nada de lo que es el proyecto en Buenos Aires. Es lógico que haya diferencias, pero no se puede ir todo el tiempo a las piñas y ser rupturista”, señala uno de los armadores de LLA en el distrito más populoso del país.

Poco a poco, Pareja le soltó la mano a Ahumada, quien asumió que se quedaba sin apoyos para pelear por la intendencia, ya que LLA prefiere conservar el vínculo con Pro de cara a 2027.

La semana pasada, el partido del oficialismo nacional había sufrido la baja de la concejala de La Matanza, Leila Gianni, quien cuestionó el modelo económico de Milei y apuntó contra Pareja. Lo acusó de “trabajar en connivencia” con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, uno de los caciques del peronismo bonaerense. Y denunció el supuesto armado de una feria ilegal en un predio nacional en Villa Celina que administra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El mensaje de Ahumada

En su despedida, el exfutbolista redobló la apuesta. Dijo que la ciudad de Zárate está “abandonada” y lamentó “la falta de planificación, transparencia y una mirada de largo plazo”.

“Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano”, apuntó.

Zárate es una localidad clave de la segunda sección electoral, donde votan más de 600 mil bonaerenses. Es el tercer municipio en relevancia electoral y es gobernado por el macrista Matzkin desde 2023.

“Frente a temas tan importantes, considero indispensable contar con información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones, como el Colegio de Arquitectos, que también ha expresado públicamente su posición”, agregó Ahumada.

Ahumada, exfutbolista de River Plate Julian Finney - Getty Images South America

Si bien optó por tomar distancia de Milei, Ahumada avisó que no piensa retirarse de la actividad política y anticipó que intentará construir una alternativa para competir en la elección del año próximo “para que Zárate pueda crecer y no convertirse en un basural”.

Ahumada se había sumado a LLA hace apenas seis meses. A mediados de marzo, Daiana Hergert, titular de la Anses en Zárate y coordinadora de los libertarios en el distrito, acercó al exjugador a Pareja y Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense.

En ese momento, los libertarios aún aspiraban a disputar las intendencias con “puros” en 2027. Pero el escenario cambió por el caso Adorni y el desgaste que provocan en la imagen de Milei el lento repunte de la economía y la pérdida de poder adquisitivo.

Desde que se retiró del fútbol en 2013, Ahumada se puso al frente de su empresa constructora -Grupo De la Ribera- y se dedicó a hacer obras de edificios y casas en Zárate, Campana o Pilar.

A través de sus redes sociales, el exfutbolista supo manifestar su apoyo a las políticas de Milei y, sobre todo, su rechazo al proyecto del kirchnerismo. Por caso, ha compartido posteos críticos o irónicos sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el sindicalista Baradel, La Cámpora o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También difundió videos con un evidente tinte racista en los que se compara los seguidores de Unión por la Patria con monos o en los que un gorila se convierte en Pablo Moyano, uno de los líderes de camioneros.