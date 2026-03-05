Un exfutbolista de River Plate se sumó a La Libertad Avanza de la mano de los leales a Karina Milei en Buenos Aires

El exfutbolista Oscar Ahumada hará su debut como dirigente político en La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional. El hombre surgido en las inferiores del club River Plate y que llegó a jugar en la selección argentina se incorporó formalmente al partido de Javier Milei en la localidad de Zárate, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que gobierna Pro.

Ahumada, de 42 años, se retiró de la actividad profesional en 2013, después de su paso por All Boys. Dos años después, intentó seguir ligado al mundo del fútbol cuando probó suerte como ayudante de campo de Federico Domínguez en Boca Unidos, de Corrientes, pero no funcionó.

Desencantado con el ambiente, se alejó de la pelota y se refugió en su campo, que está ubicado a pocos minutos del centro de Zárate. Desde aquel entonces, se puso al frente de su empresa constructora -Grupo De la Ribera- y se dedicó a hacer obras de edificios y casas en su localidad, Campana o Pilar, según relató en una extensa entrevista que concedió a LA NACION en mayo de 2024. Es curioso: el sector de la construcción es uno de los más golpeados desde que Milei llegó a la Casa Rosada y frenó la obra pública. Sufre la caída de la actividad y pérdidas de empleo, según ha relatado Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

“Una gran persona, con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo”, señalaron desde La Libertad Avanza.

Oscar Ahumada se dedica al rubro de la construcción desde que dejó el fútbol

Los encargados de darle la bienvenida a Ahumada fueron Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense y hombre de confianza de Sebastián Pareja, titular de la filial de LLA en Buenos Aires, y Daiana Hergert, titular de la Anses en Zárate y coordinadora de los violetas en el distrito.

Según pudo saber LA NACION, Hergert fue quien arrimó a Ahumada a las huestes de Milei. “Es un perfil interesante y lo vamos a empujar. No lo podíamos dejar pasar”, argumentan en el oficialismo.

Evitan ponerle un rótulo al eventual lugar de Ahumada en el ecosistema de LLA, pero no descartan que sea una apuesta como candidato a intendente en 2027.

Zárate es una localidad clave de la segunda sección electoral, donde votan más de 600 mil bonaerenses. Es el el tercer municipio en relevancia electoral y es gobernado por el macrista Marcelo Matzkin, del riñón de Cristian Ritondo (Pro).

Ahumada fue campeón con River Plate Julian Finney - Getty Images South America

Si bien LLA y Pro confluyeron en las legislativas bonaerenses de septiembre pasado en Buenos Aires y en ese municipio, todo indica que los libertarios pretenden disputar las intendencias con “puros” en 2027. El vínculo con el macrismo se rompió en la mayoría de los distritos después de que terminaron los comicios. De hecho, no comparten bloques en los Concejos Deliberantes de las localidades más representativas en el mapa electoral.

“Veremos si puede ser candidato a intendente. Fue futbolista y ahora es un empresario exitoso. Tenemos en cuenta que Matzkin en una de las manos derechas de Ritondo”, afirman los libertarios.

A través de sus redes sociales, Ahumada ha manifestado en el último tiempo su apoyo a las políticas de Milei y, sobre todo, su rechazo al kirchnerismo. Por caso, ha compartido posteos críticos o irónicos sobre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el sindicalista Baradel, La Cámpora o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. También difundió videos con un evidente tinte racista en los que se compara los seguidores de Unión por la Patria con monos o en los que un gorila se convierte en Pablo Moyano, uno de los líderes de camioneros.

Además, dijo que estaba “100% de acuerdo” con la siguiente declaración de Nicolás Márquez, biógrafo de Milei: “La biología determina la existencia de sólo dos sexos. Luego, un sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza (homosexualidad). Hay que respetar el desvío ajeno: pero no debe ser obligación aplaudirlo e inculcarlo a los niños”.

Oscar Ahumada es dueño de una constructora en Zárate Oscar Ahumada

Desde que se retiró, Ahumada también se dedica al sector granadero y es socio en la empresa ACO Montajes S.R.L., dedicada al mantenimiento de calderas, instalaciones eléctricas y aislación térmica. “Acá, en el campo tengo vacas, tengo cría-engorde, tengo unos chanchitos y voy a volver a poner unos corderitos que en un momento los habíamos sacado. Eso produzco en el campo, pero también tengo tres hectáreas que son para disfrutar, con pileta”, dijo a LA NACION en 2024.

En ese reportaje también habló sobre su traumática salida de River Plate, de donde pasó de ser vitoreado a convertirse en un enemigo por su polémica frase sobre la reacción de la hinchada ante el empate de San Lorenzo en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2008.

“Cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 2, el estadio se enmudeció...se sintió ese silencio atroz, porque fue un silencio muy grande”, había expresado Ahumada. Esa declaración lo eyectó de River. Luego, jugó en Alemania y Rusia hasta recalar en All Boys.

Hincha del club de Núñez, el más convocante de la Argentina, Ahumada sufrió el destierro. Nunca volvió a pisar el Monumental. “La pasé mal, horrible, no esperaba para nada eso, por eso lo pongo en un lugar de hipocresía”, recordó.

Al recapitular aquel episodio, dijo que tampoco le gustó la actitud de la dirigencia ni “el manejo de las barras bravas”. “Jugué en el que, para mí, es el club más grande del país, fui capitán y me citaron a la selección”, señaló. Sin embargo, remarcó que “la vida empezaba después del fútbol”.

Ahora, Ahumada busca revancha en la política.