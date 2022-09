Oscar Parrilli: “Los argentinos tenemos derecho a saber si hubo actores intelectuales en este terrible atentado”

El senador nacional Oscar Parrilli se refirió esta mañana al inicio de los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad, y dijo que es una “irresponsabilidad” que se juzgue a la vicepresidenta “dos veces por el mismo hecho”. Además, no descartó la posibilidad de que el atentado sufrido en agosto por la vice haya sido motivado por alguien más allá de los detenidos hasta el momento: “Lo que todos los argentinos tenemos derechos a saber es si hubo actores intelectuales”.

Parrilli comentó durante una entrevista con Radio 10 que el letrado de Cristina, Carlos Beraldi, hizo alusión en la primera parte de su exposición que la denuncia en la que se basa el juicio “ya había sido investigada luego de la denuncia que hizo [Elisa] Carrió en 2008 con la complacencia y la instigación de algunos medios de comunicación” y que “luego de tres años se determinó que no había ningún ilícito o irregularidad en las obras realizadas por Lazaro [Baez]”, en Santa Cruz.

Señaló, además, que se trata de “una causa política” y que es “una gran irresponsabilidad que a una persona se la juzgue e investigue por el mismo hecho dos veces”.

Por otra parte, habló del atentado que sufrió la expresidenta y apuntó contra la oposición y los medios porque no descarta la hipótesis sobre que existan ”actores intelectuales” que motivaron el atentado. “Estamos a la expectativa”, dijo en referencia a la detención de los implicados, pero indicó que “lo que todos los argentinos tenemos derechos a saber es si hubo actores intelectuales como políticos, medios, empresarios o cualquier persona que incentivó, alentó, organizó o encomendó la realización de este terrible atentado”.

Cristina Kirchner y Oscar Parrilli entrando al Instituto Patria Archivo

“La Justicia nos debe dar la certeza de que investiga esta hipótesis y que si los encuentra lo va a sancionar con todo el peso de la ley”, sostuvo. Y añadió: “Me llama la atención que ya hay algunos periodistas y dirigentes políticos que ya dictaron sentencia en este tema y dicen: ‘no, no hay ninguno’”.

Asimismo, explicó que si bien los “discursos de odio” de algunos políticos no los harían responsables penalmente, sí políticamente, en relación a la motivación que pueden provocar en personas como Brenda Uliarte y Sabag Montiel para cometer hechos de violencia.

Además, hizo referencia a lo dicho por Mauricio Macri ayer durante una entrevista en LN+, cuando calificó a los detenidos como “un grupo de loquitos”, y lo refutó: “Los argentinos tenemos derechos a que se investigue. Nadie va a decir si hubo o no actores intelectuales, lo tienen que decir la Justicia. Llama la atención que se apresuren a decir que no, o saben o no quieren que se investigue o algo estarán ocultando”.

Por último, no descartó que se pueda producir un encuentro entre Macri y Cristina porque ella “ha manifestado ya su preocupación por este tema y ha planteado que la situación que se da en la Argentina de un proceso inflacionario que a todos los gobiernos les resulta muy difícil combatir”, y que por eso “ha abierto y llamado a este acuerdo para cuestiones económicas mínimas”.

Lo justificó al recordar que la expresidenta se reunió últimamente “con todos los dirigentes políticos o economistas -como Melconian y Redrado- a hablar con ella y que no son de nuestro bloque”. A eso le sumó que pese a las diferencias que existieron en el pasado entre Alberto Fernández o Sergio Massa, ambos desempeñan cargos importantes junto a ella: “Si hay alguien que ha mostrado vocación e intención por imponer los intereses del pueblo sobre los personales fue ella”.