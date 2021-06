Oscar Parrilli: “Van a ser más los que se fuguen, además de Pepín”

El senador kirchnerista Oscar Parrilli afirmó que “lo que está haciendo Pepín Rodríguez [Simón] lo van a hacer varios de los dirigentes” que están complicados en causas judiciales. Rodríguez Simón, abogado y exasesor de Mauricio Macri, se instaló en Uruguay y pidió refugio político tras ser citado por la jueza federal María Servini a prestar indagatoria en una causa que investiga supuestas presiones a empresarios.

”Lo que ellos no pueden evitar de ninguna manera es que la Justicia avance, como está ocurriendo con ‘Pepín’ Rodríguez”, señaló Parrilli a El Destape Radio. Y vaticinó que “lo que está haciendo ‘Pepín’ Rodríguez lo van a hacer otros dirigentes que, cuando vean que las pruebas son muy fuertes contra ellos, se van a profugar”.

Ayer, Interpol emitió un alerta roja (pedido de captura internacional) a partir del pedido de detención y extradición solicitado por la jueza Servini. Se trata de una orden que no se va a ejecutar porque Rodríguez Simón está protegido por su condición de solicitante de refugio.

”Es la lógica que ellos tienen”, dijo Parrilli, que les adjudicó similares intenciones al exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, (según Parrilli, “se quiso ir a Brasil y no pudo”, y a la exnúmero dos de la agencia de inteligencia, Silvia Majdalani (”está en lo mismo”, dijo el senador kirchnerista sobre ella).

La situación de Rodríguez Simón

La circular roja no afectará a Rodríguez Simón porque no tiene efecto en Uruguay y el acusado no puede salir de ese país pues la Justicia uruguaya se lo prohibió y le hizo entregar su pasaporte.

La ley uruguaya señala que cuando los pedidos de extradición recaigan sobre los solicitantes de refugio, “será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.

Este informe de la comisión puede demorar al menos 90 días, y luego se debe iniciar al juicio de extradición, con lo que el acusado puede permanecer en Uruguay al menos dos años hasta que se resuelva su situación. Mientras tanto, Rodríguez Simón seguirá en libertad en Montevideo, según lo ordenó Chasmarian. La fiscalía no apeló el fallo.

Rodríguez Simón pidió refugio porque dice que es víctima de una persecución judicial que cuenta con apoyo del gobierno argentino. La jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuan lo investigan por una denuncia presentada por Fabián de Sousa, que lo acusa de haber extorsionado a Cristóbal López y otros empresarios del juego en nombre de Mauricio Macri. Según esa acusación, le exigían a López que apoyara a Cambiemos y lo amenazaban con afectar sus negocios.

