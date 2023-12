escuchar

Dos días después de la primera gran movilización contra el gobierno, y del cacerolazo en distintos puntos de la capital que siguió al DNU del presidente Javier Milei, organizaciónes y movimientos políticos y sociales vuelven a protestar hoy en el centro porteño contra el “ajuste”. También habrá manifestaciones similares en distintos puntos del país.

Con ollas populares pero sin cortes de calle, un nutrido número de movimientos comienzan a desembarcar en el Obelisco en una movilización que esperan " amplia” pero “pequeña”. A su vez el Polo Obrero, con Eduardo Belliboni a la cabeza, protesta con la misma metodología -olla popular- frente al ministerio de Desarrollo Social y exije una audiencia con Sandra Pettovello, la titular de la nueva cartera de Capital Humano.

“ La casta terminamos siendo nosotros . De un día para el otro el Gobierno decidió que la plata de los trabajadores valga un 120% menos. Y con las medidas del DNU nos sentencia casi a la desaparición”, graficó Juan Pablo Noselli, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD).

Eduardo Belliboni protesta con ollas vacía en la puerta del Ministerio de Capital Humano Ricardo Pristupluk

Por un error de comunicación interna el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y el Movimiento Argentina Rebelde (MAR) arribaron al Obelisco a las 9 de la mañana, dos horas antes del horario pautado entre las organizaciones para concentrar. Sin embargo, se espera que para las 11 otros movimientos sociales, cómo Barrios de Pie, Libres del Sur, la Central de trabajadores la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) arriben también al centro porteño.

“ La política de ajuste que ha realizado el Gobierno no ha recaído sobre la casta política ni los empresarios prebendarios ”, dijo a LA NACION, Alejandro Gramajo, recientemente elegido secretario general de la UTEP, uno de cuyos referentes es el exprecandidato a la presidencia Juan Grabois (UP). “Esto lo único que hizo fue agravara la situacion social que ya teníamos, que era una situación dificultosa. Esto lo ha acelerado, y nos alarma porque ya hay familias que no están pudiendo comer”, sostiene Gramajo.

La movilización concluirá con una conferencia de prensa cerca del mediodía, en la que los referentes de las distintas organizaciones tomarán la palabra. No se espera la presencia de Grabois.

La movilización se gestó el martes pasado en un conclave que reunió a los distintas organizaciones que disentían con la “forma” y el “perfil” de la movilización del miércoles en Plaza de Mayo, impulsada por el Frente de Unidad Piquetera (que hoy se concentra en el Ministerio de Desarrollo Social), el Movimiento Socialista de Trabajadores y la Coordinadora por el Cambio Social, que sin ser parte de la movilización de hoy, pasará por el Obelisco a “saludar” a las distintas organizaciones.

Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, una organización social y política que no se plegó a la protesta callejera del miércoles, será una de las que tome el micrófono en la conferencia de prensa prevista para el mediodia “Estamos llevando adelante una jornada nacional en cientos de plazas que plantea que el ajuste lo está pagando el pueblo. La anunciada asistencia a los caídos no está llegando y el ajuste nos va a pegar a todos”, le dijo a este medio.

“ El DNU le puso el cartel de remate a la Argentina , permitiendo que los grupos más poderosos tengan un montón de beneficios, más aún de los que tuvieron con el gobierno de Alberto Fernández”, sostiene.

