El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, en el programa Terapia de Noticias, por LN+, se mostró confiado en revertir el resultado adverso de las PASO del último domingo. "Como dijo [Miguel] Pichetto, ayer no se ganó ni se perdió nada: no hay nuevo presidente ni nuevos gobernadores. Ayer fue la prueba de clasificación", aclaró al iniciar su análisis. "Cada uno tiene una visión más realista acerca de lo que la sociedad está pensando, de las deudas que tiene con distintos sectores de la sociedad, de los enojos que los distintos sectores de la sociedad tienen con las propuestas de los sectores políticos".

Y agregó, como aclaración, que "la elección se juega en octubre". En ese sentido, dijo: "Nosotros estamos leyendo esos resultados porque queremos dar esa batalla, queremos dar esa confrontación porque creemos en nuestras ideas. Creemos que la Argentina tiene que cambiar profundamente y esos cambios tienen que profundizarse y tienen que continuar". Así, ratifica el rumbo del Gobierno, tal como lo manifestó en conferencia de prensa este lunes el presidente Mauricio Macri.

¿Creés que es reversible el resultado?, se le consultó desde el panel. "Absolutamente creo que son reversibles. Porque... no quiero ser necio, no estoy diciendo que no pasó nada, lo que sí creo es que tenemos que mejorar nuestra comunicación, que entender que una parte de la sociedad está mas enojada de lo que pensábamos, que ha sufrido mucho, que requiere una mayor presencia del Estado". En este punto aprovechó a criticar al kirchnerismo, al que acusó de generar desestabilización en los mercados, suba del dólar e inflación.

El funcionario finalizó, esperanzado: "Estoy seguro de que vamos a poder reconciliarnos con muchos sectores que nos han dado su apoyo al principio".