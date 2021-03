Pablo Avelluto promocionó el libro de Mauricio Macri con una foto que generó polémica

El exsecretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, publicó esta mañana un mensaje en redes para promocionar el libro del expresidente Mauricio Macri y generó revuelo en las redes sociales por la foto que acompaña el texto. Por encima de un stand repleto de ejemplares de Primer tiempo, una serie de fotos indignaron a varios usuarios.

“A partir de hoy, en todas las librerías. #PrimerTiempo”, dijo el exfuncionario macrista, quien participó en la escritura del libro, y posteó la imagen en la que se ven además de los libros varias fotos de personas, supuestos ladrones, acompañadas de un aviso que indica: “Antes de entrar en esta biblioteca infinita, por favor deje su bolso en el mostrador”.

Además de ser un pedido algo inusual en negocios de este tipo, la reacción de varias personas en Twitter estuvo vinculada a la poca prolijidad o al descuido de la comunicación.

“Justo esa foto ponés? Mirá que hay miles de librerías eh.... LA COMUNICACIÓN, SIN DUDAS FUE ES Y SERA LO PEOR DE JXC”, escribió una de las usuarias. Otro, destacó: “Pero, señor, lo pusieron con las fotos de los que se afanaron libros, parece el sector delincuentes”. Varios resaltaron que el supuesto mensaje oculto del local en verdad lo que quiere es asimilar a Macri con un ladrón.

Me causan mucha gracia los niños pícaros de twitter con sus comentarios. Se ve que no van mucho por las librerías. El cartel está ahí por si entra Lázaro, Amado, Cristóbal, Cristina o algún otro kirchnerista con cuentas pendientes con la justicia. Los libreros también se cuidan. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) March 17, 2021

Sin embargo, no todos tomaron el posteo de la misma forma. Lo seguidores del expresidente celebraron la llegada del libro con publicaciones como: “Súper contenta y yo lo recibí en casa Pablo” o “Mi hermoso hijo me lo compró ayer en Mercado Libre y me llega mañana!!! Me dijo: Ma! Mirá te regalé! Y morí de amor!!! Estoy tan ansiosa.... Quiero tenerlo ya! #PrimerTiempo”.

Poco tiempo después, Avelluto se hizo eco de las reacciones generadas y fue por más al responder a los mensajes con otro posteo, en el que aludió los funcionarios y exfuncionarios kirchneristas que tienen causas en la Justicia. “Me causan mucha gracia los niños pícaros de Twitter con sus comentarios. Se ve que no van mucho por las librerías. El cartel está ahí por si entra Lázaro, Amado, Cristóbal, Cristina o algún otro kirchnerista con cuentas pendientes con la justicia. Los libreros también se cuidan”, dijo.

Un libro en medio de la grieta

Esta foto se suma a las demás polémicas generadas por el libro de Macri en una librería. La primera estuvo relacionada con la librería de la editorial Sudestada, que decidió no vender ejemplares de Primer tiempo. Al ser consultado por las razones, el editor Ignacio Portela explicó: “Como cualquier librería uno elige qué vende, tenemos la potestad y el derecho de hacerlo. Ninguna librería puede tener todos los títulos. El libro de Macri, como proyecto editorial, por respeto a la gente que lo pasó mal durante cuatro años, no lo vendemos”.

“Nosotros no somos kirchneristas, simplemente elegimos no vender el libro de Mauricio Macri. Nosotros tenemos los libros de nuestra editorial. Lo único que hicimos fue tomar la posición de no distribuir el libro, no queremos que se censure, ni que se prohíba”, señaló tras confirmar que había recibido amenazas anomias tras hacer visible su decisión al publicar una imagen de la tapa junto con un “tomatazo” en repudio.

Otra de las controversias fue protagonizada por el jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, quien al ser consultado sobre el lanzamiento desmereció la publicación al decir que se podía “descargar en el Rincón del Vago”.

Al hacerse eco de lo que generó el libro, que será presentado mañana, el exmandatario escribió en redes: “El miércoles llega mi libro a las librerías de todo el país. A pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo, estoy contento y agradecido de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos”.

