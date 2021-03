El libro de Mauricio Macri asoma como un éxito editorial antes de su lanzamiento

Antes de su arribo a librerías, Primer tiempo (Planeta), las memorias del expresidente Mauricio Macri, asoma como uno de los éxitos editoriales de 2021. A la primera tirada de 25.000 ejemplares, que casi se agotó en la preventa, la editorial anunció esta tarde que había sumado una reimpresión de 30.000 ejemplares. La tirada promedio de un libro en la Argentina no supera los dos mil ejemplares, excepto cuando se trata de un best seller; en ese caso, las editoriales se arriesgan a imprimir diez mil ejemplares. Primer tiempo estará en la calle el próximo miércoles 17 y se presentará el 18 en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Figueroa Alcorta 2099), en un evento del que participarán cientos de invitados, protocolos sanitarios mediante. El título del libro deja en claro (en un año electoral) que el expresidente seguirá participando del campeonato de la política nacional.

Para escribir Primer tiempo, el expresidente contó con la colaboración de dos exfuncionarios de su gestión: el exsecretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, y el exsecretario de Comunicación Pública de la Casa Rosada, Hernán Iglesias Illia. En estas memorias de Macri como Presidente de la Nación, los lectores hallarán una “reflexión crítica” sobre sus años en la presidencia y testimonios sobre distintos hechos e instituciones, como los sindicatos, la Iglesia católica y la Justicia. “Es un libro de memorias inusualmente honesto -destaca Iglesias Illia-. Desde mediados de 2017, el expresidente grabó notas de voz al final de cada jornada; las usamos mucho para enriquecer el libro, que alterna capítulos más narrativos con otros de índole reflexiva”. El expresidente dedica varias páginas a su política económica y a explicar por que tomó determinadas decisiones. ¿Y a la oposición? “Muy poco”, responde Iglesias Illia.

Portada de "Primer tiempo", de Mauricio Macri

Según informaron desde el grupo editorial, la venta anticipada desde la tienda de Planeta en Mercado Libre fue “un boom”. En la primera media hora de la preventa, se vendieron quinientos ejemplares, a $1650 cada uno. A esto deben agregarse los pedidos de las cadenas de librerías Yenny y Cúspide que, luego de la reapertura en centros comerciales, volvieron a tener prioridad para los grandes grupos a la hora de la distribución. Varios libreros de locales independientes dijeron que están en la lista de espera para recibir ejemplares de Primer tiempo. Negocios son negocios.

El exsecretario de Cultura, Pablo Avelluto, colaboró con Mauricio Macri para la escritura de su libro de memorias Archivo

Otros libreros consultados por este diario, en cambio, anunciaron que, por una decisión curatorial, no venderán el libro del expresidente. Así se interpretó el mensaje en Twitter de la librera a cargo de Céspedes, situada en Colegiales, donde contaba que había decidido no pedir ejemplares. “Qué libre se siente poder decir ‘Por favor no nos envíen ese libro, pues no lo pondremos a la venta’”, compartió la librera. Sus colegas de Sudestada, ubicada en el centro porteño, fueron más explícitos. “No nos interesa vender el libro de Macri”, dijeron a LA NACION. Entre otros motivos, alegaron que compran en firme (es decir, al contado) y que no es un título que les interese a sus clientes. Tampoco estará en la librería En el Viento, del barrio de Belgrano. “No lo vamos a vender”, confirmaron.

“En Hernández trabajamos todos los libros -dice Ecequiel Leder Kremer-. Aquellos libros con los que no trabajamos son los que entendemos que pueden tener una función tóxica para un sector de los lectores, como los que hacen apologías del nazismo o la pedofilia. Si bien nuestra librería tiene un perfil comprometido con la política de derechos humanos y la reivindicación de una serie de principios, trabajamos con todos los libros; el de Macri no será la excepción, aunque presumo que será un libro panfletario, plagado de lugares comunes”. A Leder Kremer le parece “respetable” que otros colegas hayan decidido no vender Primer tiempo. “Nosotros sí lo haremos, en tanto y en cuanto no sea una aberración -agregó-. Pero no lo recomendaremos”.

Ensayista, editor y exfuncionario, Hernán Iglesias Illia es uno de los artífices de "Primer tiempo" Archivo

Norte, Fedro, Eterna Cadencia, Arcadia, Guadalquivir y De la Mancha, entre otras librerías porteñas consultadas, venderán Primer tiempo aunque, por el perfil más orientado a las ciencias sociales y la literatura, no exhibirán en sus vidrieras el rostro sonriente de Mauricio Macri en tapa. Tampoco lo difundirán en sus cuentas en redes sociales. “Nuestra librería es un santuario de libros y no nos metemos con las opiniones políticas de los lectores”, dijo la encargada de Guadalquivir a este diario. El librero de De la Mancha contó que pedirá unos pocos ejemplares a su distribuidor y el de Arcadia, que espera recibir unos cinco ejemplares. “Por si lo piden”, expresaron. Consultado al respecto, Iglesias Illia señaló que cada uno “sabe cómo ganar o perder su dinero; si no quieren vender uno de los libros del año, están en su derecho, aunque me asombra que vendan libros de autores que defienden gobiernos autoritarios”.

Si bien se dice que las comparaciones son odiosas, también pueden ser estimulantes. ¿Superará Primer tiempo los 400.000 ejemplares que vendió Sinceramente, firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? El tiempo lo dirá.